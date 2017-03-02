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Ольга Смородская: Мертенса приглашала в "Локомотив" на 700 тысяч евро в год, наш игрок требовал в два раза больше (1)
Ольга Смородская: Мертенса приглашала в "Локомотив" на 700 тысяч евро в год, наш игрок требовал в два раза больше (1)
Смородская против. Кому досталось в бомбическом интервью экс-президента "Локомотива"
Ольга Смородская покинула российский футбол летом, но помнить о ней будут ещё долго, ведь каждое новое интервью Ольги Юрьевны гарантировано поднимает волну обсуждения и возмущения. Rusfootball.info акцентирует внимание на тех, кто возмущал саму Смородскую и кому попало от неё на этот раз.
Новому руководству:
– Много вопросов к ним. Непонятно, в чем они видели свою задачу. Анонсировалось, что хотят наполнить стадион, но посещаемость прилично упала по сравнению с прошлым годом. То есть пока на этом поприще движения нет. Что касается успехов на поле, то они худшие за всю историю «Локомотива». Сейчас у команды минимальное количество набранных очков, если сравнивать отрезки в 17 туров.
С болельщиками надо работать, а не заигрывать. Кроме того, пул болельщиков должен расти. Важно, чтобы он прирастал качественно новыми лицами. Этим мы очень упорно занимались и добились приличных результатов. Я имею в виду студенческий сектор, семейный – оттуда пришло нормальное пополнение. Но сейчас я не уверена, что с нашими начинаниями продолжают работать.
Не знаю, заигрывание ли приглашение Сёмина и Лоськова, но то, что очевидно сейчас во взаимоотношениях с болельщиками, – это не систематическая кропотливая работа, а популизм, полная профанация.
Журналистам:
– Болельщики жаловались на дорогие абонементы, невкусную еду, грязные кресла? Только это постоянно слышалось, потому что вы, журналисты, цитировали. Хотя можно было один раз взять и сравнить цены на абонементы по всем московским стадионам. Выяснилось бы, что у нас самые дешевые.
Второе – про невкусно. Нам ведь писали письма, и после них мы реально работали, все наладили. Но некоторым болельщикам не хотелось замечать, что стало намного лучше. Почему тогда падала посещаемость? Посещаемость двух последних сезонов росла. Вы вот о футболе пишете, а сами не промониторили ситуацию.
Болельщикам:
– У нас есть группа людей 200–400 человек, которая постоянно бузит. Ее слышно громче всех. Она оскорбляла Сашу Самедова, когда он переходил в «Спартак». Она жаловалась на абонементы, еду. Именно эта группа сейчас довольна всем – 10-м местом в чемпионате, трансферной кампанией, уровнем игры команды. При этом основная масса настоящих болельщиков по-другому относится к Самедову, ко мне и ко многим другим.
Николаю Толстых:
– В 2013-2014 году случилось падение посещаемости во всех клубах. Я связывала это с позицией Толстых – тогда вокруг футбола сложилась очень негативная обстановка. Люди перестали ходить. Плюс кризисное время – тяжело жить. Так что мы ничего не могли сделать, потому что были в тренде общей ситуации в стране. Но когда посещаемость стала расти, в среднем по РФПЛ она поднялась на 8%, а в «Локомотиве» – на 12%.
РЖД:
– Стадион заполнить можно, но для этого надо привлечь болельщиков основного акционера. То есть много делать внутри РЖД, но над этим никто не работает. Поэтому очень странно видеть, что многие сотрудники компании болеют за другие клубы.
Сотрудникам РЖД:
– Почему билеты, которые бесплатно раздавали в школах и вузах потом продавались по 200-300 рублей рядом со стадионом? Это точно не наш прокол. Было как – мы продавали абонементы РЖД. То есть компания выкупала их для своих работников. Дальше мы ничего не могли контролировать, поэтому и случались подобные эпизоды. Более того – мы сами поймали людей из РЖД, которые успешно продавали абонементы – на стадионе и в МИИТе. Есть фотографии. Это действующие на тот момент сотрудники РЖД. Мы знаем их фамилии и уведомили об этом основного акционера. Он обещал принять меры. Если это продолжается, значит никаких мер не принято.
Председателю совета директоров Анатолию Мещерякову:
– У нас были великолепные планы на летнее трансферное окно. Более того, они оказались практически на стадии реализации – игроки уже купили билеты в Москву. Я об этом сказала председателю совета директоров. Объяснила, что это просто невероятные трансферы, они едут на медобследование и подписывать контракт. Мне ответили: «Нам ничего не надо».
Рифату Жемалетдинову и его агентам:
– Кто наглел так же, как агенты Миранчука? – Только русские, которых мы хотели оставить, переподписать контракт. Которые выросли в нашем клубе. Самый феноменальный пример – Рифат Жемалетдинов. 800 тысяч. Это просто кошмар, это невозможно! Мертенс приходил на меньшие деньги.
Юрию Белоусу (бывшему вице-президенту):
– Знаете, он работал в «Локомотиве» три месяца, а рассказывает об этом шесть с половиной лет. Он абсолютно никак не может быть реализован в футболе. Наверное, брать его было ошибкой, но я очень быстро про него все поняла. Поэтому весь этот текст не про меня. И все, кто со мной работал, никогда не скажут, что я когда-либо била себя в грудь, хвалилась, что выгнала Сёмина и Тищенко.
Мануэлу Фернандешу:
– Неприятный тип. Ровно поэтому он ничего в футболе и не достиг – его характер и натура не позволяют реализовать то, что дала природа. Я ведь много с ним общалась, пытаясь вытащить на свет божий. Но он вещь в себе. Самодостаточен полностью и презирает всех вокруг, хотя оснований для этого у него нет никаких. Умом не блещет, как и всем остальным.
Альберто Сапатеру:
– Очень замкнутый и жадный человек. Просто чокнутый на деньгах. Он себе ни разу нигде не купил чашку кофе. Пил только бесплатный, который дают в команде. В моей жизни подобный случай в первый раз. Вот студенты не блещут деньгами, но даже в мое студенческое время я таких людей не встречала. Он уверен, что так и надо жить. Всегда отвечал, что все хорошо и прекрасно. В команде его никто не уважал.
Проблема еще в чем. Сапатер хотел трудиться, но не желал исполнять тренерские установки. Он никого не слушал, нес на поле отсебятину. Нужно было это дело оставить, но я пыталась его вразумить. Все без результата.
Николаю Наумову:
– Не хочу говорить про Наумова. После него в клубе не осталось ни одного кирпичика, за который можно было бы взяться, и чтобы ничего не упало. Я думала, что рухнет буквально все. Поле пропало в первый же год, хотя в 2009-м его реконструировали с заменой дренажной системы, подогрева. В общем, был сделан полный ремонт.
Когда все умерло, мы вызвали экспертов, раскопали и выяснили, что дренажные трубы не соединены с колодцами, подогрев лежит на поверхности поля, да и то не везде. То есть это просто беспредел! Надо было все делать заново в кратчайшие сроки, чтобы успеть к началу сезона. Сейчас я уверена в качестве нашего поля.
Были проблемы со стадионом - с крышей и несущими конструкциями. Или малая спортивная арена – при Наумове ее возвели без проекта. Причем строила компания, которая не имела лицензии на специальные корпусные работы. А арена на 10 тысяч зрителей – это специальные требования к проектированию, экспертизе. Кроме того, в процессе строительства применили не тот металл. В итоге мы заново сваривали все металлоконструкции, чтобы ввести стадион в эксплуатацию.
Когда я брала клуб у Наумова, нечем было заплатить ему денежную компенсацию за досрочное прекращение контракта. Имелись громадные долги по налогам. То есть бюджет оказался потрачен, денег не было вообще – крутись как можешь.
При Наумове клуб был середняком, который ни на что не претендовал. И тут вдруг начал бороться за Кубок, за место в тройке. Так что создание прецедента, что из середняка можно сделать серьезный, амбициозный, прекрасно отлаженный клуб – это результат.
Виктору Тищенко (бывшему и ныне вернувшемуся главе селекционной службы):
– Еще один момент – Наумов с Тищенко месяцами находились в Бразилии. Что там делали – не знаю, но купили весьма странных футболистов, причем за большие деньги. Я понимала, что их будет очень сложно не только продать, но и сдать в аренду. Поэтому была проделана гигантская работа по трансферам. Мы даже выручили небольшие деньги, но нигде такие футболисты, как Вагнер, Шарлес и прочие, так и не заиграли. Кстати, теперь Тищенко вернулся в клуб. Круговорот футболистов в природе. Скоро мы увидим его работу. Я практически уверена, что ничего путного точно не купят.
Илье Геркусу:
– Из-за меня "Локомотив" платит техническому спонсору? Геркус ни в чем не разобрался. Он не умеет анализировать самостоятельно, верит докладам других сотрудников. Поэтому у него в карьере нет успешных проектов.
Алексею Киричеку (бывшему исполнительному директору, ныне вернувшемуся в клуб) и снова Наумову:
– В наследство от Наумова нам достался технический спонсор Puma. Это было очень странное сотрудничество. На бумаге выглядело, что Puma – спонсор, на деле – нам приходилось платить за все! Они поставляли 20 комплектов формы бесплатно, но дальше мы попадали под обязательства покупки пяти тысяч наименований каждого предмета по безумным ценам. Например, простая игровая футболка стоила от 100 до 120 евро. При этом клуб не мог купить тысячу или 500 штук, чтобы продать их в магазине. Минимальный заказ – пять тысяч экземпляров. В результате платы техническому спонсору превышали все разумные пределы.
А еще Puma, когда мы с ней работали, одела в нашу форму сборную Белоруссии. Форма – один в один, только эмблема другая. Когда я выставила претензии, они сказали: «По вашему контракту не полагается компенсации за такие вещи». Мы все равно пытались как-то повлиять на ситуацию, просили изменить условия. Отвечали: «Нет, ничего нельзя». Контракт заключал Киричек.
Тот самый, который вернулся в клуб. И я совершенно не удивлюсь, если и Puma назад вернется. Кстати, мы расстались с ней, когда заняли третье место. В тот момент у нас было много козырей. Поэтому я хотела продлить контракт, но уже на наших условиях – с бонусами за место и прочее. Но они не пошли на это.
Поэтому мы сменили спонсора, и сейчас расходы на форму абсолютно минимальны. Во-первых, adidas дает 85% скидки. Во-вторых, ты заказываешь ровно столько, сколько можешь продать. В результате по форме мы выходили в ноль.
Системе:
– У нас очень много ограничений, которых нет в европейском футболе. Реклама букмекеров запрещена. Продажа пива на стадионах тоже. Только зачем? Все было бы красиво, в брендовых стаканах, за уютными столиками. Говорят, чтобы не напивались. Но кто сейчас мешает напиться рядом со стадионом?
Леониду Кучуку:
- При мне клуб ни разу не играл в Лиге чемпионов? Это и правда, и неправда одновременно. В год, когда мы стали третьими, мы могли быть первыми. Я не понимаю, что тогда произошло в игре с «Ростовом». Я не узнавала своих ребят, тренера. Конечно, ему нельзя было разрешать игрокам смотреть матч «Зенита» с «Динамо». Как можно смотреть встречу основных конкурентов за час до собственного матча? Футболисты вышли эмоционально выхолощенные. Думали, что путь к чемпионству открыт.
Судьям:
– О «Локомотиве» всегда был актуальным только один вопрос: снимают меня или нет. Кто бы откомментировал, как дали красную карточку не тому игроку – Шишкину в Питере. Мы все время заканчивали матчи то вдесятером, то вдевятером. Стали нормально судить только после скандалов, устроенных мною в прессе. Я взяла это на себя. Мне надо было отвести проблемы от ребят.
Руководству РЖД:
– В РЖД всем не до футбола, там люди занятые. Но время покажет, кто оказался прав. Я за свои шесть лет вывела «Локомотив» из середняков в топ-команду, которая все время борется за титулы. Да, не всегда все получалось, но тем интереснее чемпионат. Мы были очень близко – в одном очке, с одинаковым количеством набранных очков, а не с таким отставанием в 20 с лишним очков, как сейчас. Сейчас на «Локомотив» можно не обращать внимания, он никому не угрожает. Может быть, это и было целью, когда меня убирали. В РЖД пришли люди, которых футбол не интересует ни в коей мере.
Врущим о её дочери:
– Про дочь мою много чего придумывают. Например, она никогда не получала 10 тысяч евро. Ее зарплата была как у всех работников ее отдела. Она даже говорила: «Мне бы газетную статью в кошелек положить». Она получала 55 тысяч рублей грязными. И у нее никогда не было водителя. Она с 18 лет водит машину. В 16 лет сдавала на права. Вынесла нам с отцом весь мозг, мы говорили: «Все равно тебе их не дадут». Но, видно, в дедушку пошла, у нее большие способности к вождению. Она на ралли могла бы выступать. Так что слова про водителя – цирк! Кстати, она ушла из клуба из-за этой бесконечной лжи. Не выдержала, хотя очень любила работу.
Андрею Венедиктову (главному редактору "Эха Москвы"):
– До сих пор загадка, почему появилась ложная информация о том, что я посоветовала Тарасову надеть футболку с Путиным. Я слушала «Эхо Москвы», и то, что заявил Венедиктов, меня потрясло. После этого отношусь к нему по-другому.
Дмитрию Тарасову:
– А Тарасова я тогда очень ругала. За шесть лет я впервые вышла из себя. Кричала: «Кто тебе позволил это на футбольном поле?» В команде ведь никто не знал о его намерении. Он прятал футболку. Потом объяснял: «Я вот так хотел выразить поддержку» – «Да на здоровье! Выйди после игры со стадиона, встань и выражай уважение и поддержку! Но на поле никаких акций проводить нельзя, это запрещено регламентом».
Советскому строю:
– Он закрыл творчество для всех. Мне хотелось свободы, и эту свободу нам дала перестройка.
Лимиту на легионеров:
– Лучше как можно скорее убрать лимит. Когда его ослабили на одну позицию, зарплатные ожидания русских футболистов резко снизились. 29 стран Евросоюза не считаются легионерами друг у друга. Это здоровая конкуренция, она способствует прогрессу игроков. Мертенса я приглашала на 700 тысяч евро в год, а наш игрок требовал в два раза больше. Об уровне мастерства даже не говорю.
Интервью, использованное при подготовке материала, Смородская дала сайту Eurosport.ru
Новому руководству:
– Много вопросов к ним. Непонятно, в чем они видели свою задачу. Анонсировалось, что хотят наполнить стадион, но посещаемость прилично упала по сравнению с прошлым годом. То есть пока на этом поприще движения нет. Что касается успехов на поле, то они худшие за всю историю «Локомотива». Сейчас у команды минимальное количество набранных очков, если сравнивать отрезки в 17 туров.
С болельщиками надо работать, а не заигрывать. Кроме того, пул болельщиков должен расти. Важно, чтобы он прирастал качественно новыми лицами. Этим мы очень упорно занимались и добились приличных результатов. Я имею в виду студенческий сектор, семейный – оттуда пришло нормальное пополнение. Но сейчас я не уверена, что с нашими начинаниями продолжают работать.
Не знаю, заигрывание ли приглашение Сёмина и Лоськова, но то, что очевидно сейчас во взаимоотношениях с болельщиками, – это не систематическая кропотливая работа, а популизм, полная профанация.
Журналистам:
– Болельщики жаловались на дорогие абонементы, невкусную еду, грязные кресла? Только это постоянно слышалось, потому что вы, журналисты, цитировали. Хотя можно было один раз взять и сравнить цены на абонементы по всем московским стадионам. Выяснилось бы, что у нас самые дешевые.
Второе – про невкусно. Нам ведь писали письма, и после них мы реально работали, все наладили. Но некоторым болельщикам не хотелось замечать, что стало намного лучше. Почему тогда падала посещаемость? Посещаемость двух последних сезонов росла. Вы вот о футболе пишете, а сами не промониторили ситуацию.
Болельщикам:
– У нас есть группа людей 200–400 человек, которая постоянно бузит. Ее слышно громче всех. Она оскорбляла Сашу Самедова, когда он переходил в «Спартак». Она жаловалась на абонементы, еду. Именно эта группа сейчас довольна всем – 10-м местом в чемпионате, трансферной кампанией, уровнем игры команды. При этом основная масса настоящих болельщиков по-другому относится к Самедову, ко мне и ко многим другим.
Николаю Толстых:
– В 2013-2014 году случилось падение посещаемости во всех клубах. Я связывала это с позицией Толстых – тогда вокруг футбола сложилась очень негативная обстановка. Люди перестали ходить. Плюс кризисное время – тяжело жить. Так что мы ничего не могли сделать, потому что были в тренде общей ситуации в стране. Но когда посещаемость стала расти, в среднем по РФПЛ она поднялась на 8%, а в «Локомотиве» – на 12%.
РЖД:
– Стадион заполнить можно, но для этого надо привлечь болельщиков основного акционера. То есть много делать внутри РЖД, но над этим никто не работает. Поэтому очень странно видеть, что многие сотрудники компании болеют за другие клубы.
Сотрудникам РЖД:
– Почему билеты, которые бесплатно раздавали в школах и вузах потом продавались по 200-300 рублей рядом со стадионом? Это точно не наш прокол. Было как – мы продавали абонементы РЖД. То есть компания выкупала их для своих работников. Дальше мы ничего не могли контролировать, поэтому и случались подобные эпизоды. Более того – мы сами поймали людей из РЖД, которые успешно продавали абонементы – на стадионе и в МИИТе. Есть фотографии. Это действующие на тот момент сотрудники РЖД. Мы знаем их фамилии и уведомили об этом основного акционера. Он обещал принять меры. Если это продолжается, значит никаких мер не принято.
Председателю совета директоров Анатолию Мещерякову:
– У нас были великолепные планы на летнее трансферное окно. Более того, они оказались практически на стадии реализации – игроки уже купили билеты в Москву. Я об этом сказала председателю совета директоров. Объяснила, что это просто невероятные трансферы, они едут на медобследование и подписывать контракт. Мне ответили: «Нам ничего не надо».
Рифату Жемалетдинову и его агентам:
– Кто наглел так же, как агенты Миранчука? – Только русские, которых мы хотели оставить, переподписать контракт. Которые выросли в нашем клубе. Самый феноменальный пример – Рифат Жемалетдинов. 800 тысяч. Это просто кошмар, это невозможно! Мертенс приходил на меньшие деньги.
Юрию Белоусу (бывшему вице-президенту):
– Знаете, он работал в «Локомотиве» три месяца, а рассказывает об этом шесть с половиной лет. Он абсолютно никак не может быть реализован в футболе. Наверное, брать его было ошибкой, но я очень быстро про него все поняла. Поэтому весь этот текст не про меня. И все, кто со мной работал, никогда не скажут, что я когда-либо била себя в грудь, хвалилась, что выгнала Сёмина и Тищенко.
Мануэлу Фернандешу:
– Неприятный тип. Ровно поэтому он ничего в футболе и не достиг – его характер и натура не позволяют реализовать то, что дала природа. Я ведь много с ним общалась, пытаясь вытащить на свет божий. Но он вещь в себе. Самодостаточен полностью и презирает всех вокруг, хотя оснований для этого у него нет никаких. Умом не блещет, как и всем остальным.
Альберто Сапатеру:
– Очень замкнутый и жадный человек. Просто чокнутый на деньгах. Он себе ни разу нигде не купил чашку кофе. Пил только бесплатный, который дают в команде. В моей жизни подобный случай в первый раз. Вот студенты не блещут деньгами, но даже в мое студенческое время я таких людей не встречала. Он уверен, что так и надо жить. Всегда отвечал, что все хорошо и прекрасно. В команде его никто не уважал.
Проблема еще в чем. Сапатер хотел трудиться, но не желал исполнять тренерские установки. Он никого не слушал, нес на поле отсебятину. Нужно было это дело оставить, но я пыталась его вразумить. Все без результата.
Николаю Наумову:
– Не хочу говорить про Наумова. После него в клубе не осталось ни одного кирпичика, за который можно было бы взяться, и чтобы ничего не упало. Я думала, что рухнет буквально все. Поле пропало в первый же год, хотя в 2009-м его реконструировали с заменой дренажной системы, подогрева. В общем, был сделан полный ремонт.
Когда все умерло, мы вызвали экспертов, раскопали и выяснили, что дренажные трубы не соединены с колодцами, подогрев лежит на поверхности поля, да и то не везде. То есть это просто беспредел! Надо было все делать заново в кратчайшие сроки, чтобы успеть к началу сезона. Сейчас я уверена в качестве нашего поля.
Были проблемы со стадионом - с крышей и несущими конструкциями. Или малая спортивная арена – при Наумове ее возвели без проекта. Причем строила компания, которая не имела лицензии на специальные корпусные работы. А арена на 10 тысяч зрителей – это специальные требования к проектированию, экспертизе. Кроме того, в процессе строительства применили не тот металл. В итоге мы заново сваривали все металлоконструкции, чтобы ввести стадион в эксплуатацию.
Когда я брала клуб у Наумова, нечем было заплатить ему денежную компенсацию за досрочное прекращение контракта. Имелись громадные долги по налогам. То есть бюджет оказался потрачен, денег не было вообще – крутись как можешь.
При Наумове клуб был середняком, который ни на что не претендовал. И тут вдруг начал бороться за Кубок, за место в тройке. Так что создание прецедента, что из середняка можно сделать серьезный, амбициозный, прекрасно отлаженный клуб – это результат.
Виктору Тищенко (бывшему и ныне вернувшемуся главе селекционной службы):
– Еще один момент – Наумов с Тищенко месяцами находились в Бразилии. Что там делали – не знаю, но купили весьма странных футболистов, причем за большие деньги. Я понимала, что их будет очень сложно не только продать, но и сдать в аренду. Поэтому была проделана гигантская работа по трансферам. Мы даже выручили небольшие деньги, но нигде такие футболисты, как Вагнер, Шарлес и прочие, так и не заиграли. Кстати, теперь Тищенко вернулся в клуб. Круговорот футболистов в природе. Скоро мы увидим его работу. Я практически уверена, что ничего путного точно не купят.
Илье Геркусу:
– Из-за меня "Локомотив" платит техническому спонсору? Геркус ни в чем не разобрался. Он не умеет анализировать самостоятельно, верит докладам других сотрудников. Поэтому у него в карьере нет успешных проектов.
Алексею Киричеку (бывшему исполнительному директору, ныне вернувшемуся в клуб) и снова Наумову:
– В наследство от Наумова нам достался технический спонсор Puma. Это было очень странное сотрудничество. На бумаге выглядело, что Puma – спонсор, на деле – нам приходилось платить за все! Они поставляли 20 комплектов формы бесплатно, но дальше мы попадали под обязательства покупки пяти тысяч наименований каждого предмета по безумным ценам. Например, простая игровая футболка стоила от 100 до 120 евро. При этом клуб не мог купить тысячу или 500 штук, чтобы продать их в магазине. Минимальный заказ – пять тысяч экземпляров. В результате платы техническому спонсору превышали все разумные пределы.
А еще Puma, когда мы с ней работали, одела в нашу форму сборную Белоруссии. Форма – один в один, только эмблема другая. Когда я выставила претензии, они сказали: «По вашему контракту не полагается компенсации за такие вещи». Мы все равно пытались как-то повлиять на ситуацию, просили изменить условия. Отвечали: «Нет, ничего нельзя». Контракт заключал Киричек.
Тот самый, который вернулся в клуб. И я совершенно не удивлюсь, если и Puma назад вернется. Кстати, мы расстались с ней, когда заняли третье место. В тот момент у нас было много козырей. Поэтому я хотела продлить контракт, но уже на наших условиях – с бонусами за место и прочее. Но они не пошли на это.
Поэтому мы сменили спонсора, и сейчас расходы на форму абсолютно минимальны. Во-первых, adidas дает 85% скидки. Во-вторых, ты заказываешь ровно столько, сколько можешь продать. В результате по форме мы выходили в ноль.
Системе:
– У нас очень много ограничений, которых нет в европейском футболе. Реклама букмекеров запрещена. Продажа пива на стадионах тоже. Только зачем? Все было бы красиво, в брендовых стаканах, за уютными столиками. Говорят, чтобы не напивались. Но кто сейчас мешает напиться рядом со стадионом?
Леониду Кучуку:
- При мне клуб ни разу не играл в Лиге чемпионов? Это и правда, и неправда одновременно. В год, когда мы стали третьими, мы могли быть первыми. Я не понимаю, что тогда произошло в игре с «Ростовом». Я не узнавала своих ребят, тренера. Конечно, ему нельзя было разрешать игрокам смотреть матч «Зенита» с «Динамо». Как можно смотреть встречу основных конкурентов за час до собственного матча? Футболисты вышли эмоционально выхолощенные. Думали, что путь к чемпионству открыт.
Судьям:
– О «Локомотиве» всегда был актуальным только один вопрос: снимают меня или нет. Кто бы откомментировал, как дали красную карточку не тому игроку – Шишкину в Питере. Мы все время заканчивали матчи то вдесятером, то вдевятером. Стали нормально судить только после скандалов, устроенных мною в прессе. Я взяла это на себя. Мне надо было отвести проблемы от ребят.
Руководству РЖД:
– В РЖД всем не до футбола, там люди занятые. Но время покажет, кто оказался прав. Я за свои шесть лет вывела «Локомотив» из середняков в топ-команду, которая все время борется за титулы. Да, не всегда все получалось, но тем интереснее чемпионат. Мы были очень близко – в одном очке, с одинаковым количеством набранных очков, а не с таким отставанием в 20 с лишним очков, как сейчас. Сейчас на «Локомотив» можно не обращать внимания, он никому не угрожает. Может быть, это и было целью, когда меня убирали. В РЖД пришли люди, которых футбол не интересует ни в коей мере.
Врущим о её дочери:
– Про дочь мою много чего придумывают. Например, она никогда не получала 10 тысяч евро. Ее зарплата была как у всех работников ее отдела. Она даже говорила: «Мне бы газетную статью в кошелек положить». Она получала 55 тысяч рублей грязными. И у нее никогда не было водителя. Она с 18 лет водит машину. В 16 лет сдавала на права. Вынесла нам с отцом весь мозг, мы говорили: «Все равно тебе их не дадут». Но, видно, в дедушку пошла, у нее большие способности к вождению. Она на ралли могла бы выступать. Так что слова про водителя – цирк! Кстати, она ушла из клуба из-за этой бесконечной лжи. Не выдержала, хотя очень любила работу.
Андрею Венедиктову (главному редактору "Эха Москвы"):
– До сих пор загадка, почему появилась ложная информация о том, что я посоветовала Тарасову надеть футболку с Путиным. Я слушала «Эхо Москвы», и то, что заявил Венедиктов, меня потрясло. После этого отношусь к нему по-другому.
Дмитрию Тарасову:
– А Тарасова я тогда очень ругала. За шесть лет я впервые вышла из себя. Кричала: «Кто тебе позволил это на футбольном поле?» В команде ведь никто не знал о его намерении. Он прятал футболку. Потом объяснял: «Я вот так хотел выразить поддержку» – «Да на здоровье! Выйди после игры со стадиона, встань и выражай уважение и поддержку! Но на поле никаких акций проводить нельзя, это запрещено регламентом».
Советскому строю:
– Он закрыл творчество для всех. Мне хотелось свободы, и эту свободу нам дала перестройка.
Лимиту на легионеров:
– Лучше как можно скорее убрать лимит. Когда его ослабили на одну позицию, зарплатные ожидания русских футболистов резко снизились. 29 стран Евросоюза не считаются легионерами друг у друга. Это здоровая конкуренция, она способствует прогрессу игроков. Мертенса я приглашала на 700 тысяч евро в год, а наш игрок требовал в два раза больше. Об уровне мастерства даже не говорю.
Интервью, использованное при подготовке материала, Смородская дала сайту Eurosport.ru
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