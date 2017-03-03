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"Атлетико": состояние Фернандо Торреса стабилизировалось

Мадридский "Атлетико" поблагодарил болельщиков за поддержку нападающего Фернандо Торреса и отметил, что состояние 32-летнего игрока стабилизировалось.

По сообщению пресс-службы клуба, футболист находится в сознании и ожидает дальнейшего обследования. Торрес проведет ночь в больнице, где врачи будут следить за его состоянием.

Советский спорт
Теги: Атлетико Торрес
Сегодня, 02:09
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