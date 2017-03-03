"Атлетико": состояние Фернандо Торреса стабилизировалось

Мадридский "Атлетико" поблагодарил болельщиков за поддержку нападающего Фернандо Торреса и отметил, что состояние 32-летнего игрока стабилизировалось.По сообщению пресс-службы клуба, футболист находится в сознании и ожидает дальнейшего обследования. Торрес проведет ночь в больнице, где врачи будут следить за его состоянием.