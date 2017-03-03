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"Атлетико": у Фернандо Торреса нет серьезной травмы

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес не получил серьезной травмы при падении на газон в матче 25-го тура чемпионата Испании против "Депортиво", информирует пресс-служба "Атлетико".

"Фернандо получил повреждение в области шеи и головы. Никаких травматических изменений не обнаружено. Он находится в сознании и проведет ближайшую ночь в госпитале", - говорится в сообщении испанского клуба.
Теги: Торрес Атлетико
Сегодня, 08:49
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