"Атлетико": у Фернандо Торреса нет серьезной травмы

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес не получил серьезной травмы при падении на газон в матче 25-го тура чемпионата Испании против "Депортиво", информирует пресс-служба "Атлетико".



"Фернандо получил повреждение в области шеи и головы. Никаких травматических изменений не обнаружено. Он находится в сознании и проведет ближайшую ночь в госпитале", - говорится в сообщении испанского клуба.