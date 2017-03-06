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Александр Бубнов: "Спартак" сам виноват, что упустил победу

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ничью "Спартака" в матче против "Краснодара" (2:2).

"Спартак" упустил победу. Подопечные Массимо Карреры дважды вели в счёте, забив красивые голы, оказывали большое давление в концовке, но забили сами себе и пропустили после спорного пенальти.

В этом эпизоде нужно внимательно разбираться: ни Комбаров, ни Гранквист мяча не коснулись, и на повторах сложилось впечатление, что швед сам подставил ногу.

Не исключаю даже, что нарушение имело место в обратную сторону. Но в любом случае, в первую очередь, "Спартак" должен винить себя за то, что, выходя вперёд, отдавал сопернику инициативу, а не старался додавить", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Спартак
Сегодня, 00:31
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№4 Написал: anonymous (Сегодня, 00:58) #
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online

свиньи ноют и ноют, а как же не показанная кк Глушаку? в тот момент Федун Безбородова перекупил?
Регистрация: 8.01.2017
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:51) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бубнов прав, Каррера немного увлекся и упустил момент когда надо было игру успокоить заменами, пеналь очень спорный , но что вы хотели от Питерского судьи родственника Малафеева. За несколько минут до момента озвучил товарищу мысль о том, что если в штрафной Спартака будет малейший повод пенка нарисуется 100%, так и вышло.
Да бог с этим Безбородовым, должны были и так прибивать Краснодар. По мысли и самоотдачи команда смотрелась здорово, игра однозначно есть и результат придет, если так будут действовать в следующих играх
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 00:46) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Крицюк,ты заипал,когда выручать начнешь,еслиб я стоял,я бы столько же пропустил,не больше!


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 00:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Перед матчем Галицкий проводит инструктаж с судьями и телеоператорами.
ЦЭУ операторам:
- Меня показываем каждые 15 минут по моей команде. Я буду делать загадочное лицо.
- Как только судья свистнет по поводу пенальти - мгновенно показываете, как я пальцем показываю на 11 метров.
Вопрос судьям:
- Сегодня же возможен пенальти?
Вопрос Безбородова к своему помощнику:
- Дима играет?
Ответ помощника:
- Ага, он в стартовом...
Ответ Безбородова:
- Пеналь будет стопроцентный - гарантирую...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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