Мануэль Нойер может не сыграть против "Арсенала"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала" из-за повреждения ноги, сообщает 101 Great Goals.



У 30-летнего голкипера возникли проблемы с икроножной мышцей. На последней тренировке команды он занимался индивидуально на песке.



Ответный матч пройдет в Лондоне 7 марта, первую игру мюнхенцы выиграли со счетом 5:1.