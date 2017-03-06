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Мануэль Нойер может не сыграть против "Арсенала"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала" из-за повреждения ноги, сообщает 101 Great Goals.

У 30-летнего голкипера возникли проблемы с икроножной мышцей. На последней тренировке команды он занимался индивидуально на песке.

Ответный матч пройдет в Лондоне 7 марта, первую игру мюнхенцы выиграли со счетом 5:1.
Теги: Нойер Бавария
Сегодня, 11:55
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