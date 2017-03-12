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Валерий Рейнгольд: если "Спартак" продолжит тайм играть, а тайм - пешком ходить, чемпионом не станет

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эксклюзивном интервью Rusfootball.info раскритиковал игроков красно-белых за отношение к делу в 1-м тайме и отметил Массимо Карреру, которому удалось изменить игру в перерыве.

– Какие впечатления оставила игра «Спартака»?

– 2 абсолютно разных тайма. 1-й провели безобразно. Когда люди думают, что они стали чемпионами, а ещё играть 10 туров – всё рушится как по цепочке. Один бегает, второй стоит, а всё должно работать в унисон. Много вальяжности, пижонства, хотели играть на красоту. Это я вам говорю как человек, который сам был в этой шкуре. Противно было смотреть на «Спартак» по многим компонентам. Комментаторы говорили, что непонятно, где «Спартак», а где – «Анжи». И я согласен. Позор, зная о поражении соперника, выходить и показывать такую игру. Фернандо ошибся 8 раз! Это катастрофа, хорошо, что это был «Анжи». «Локомотив» в следующем туре накажет.

Думаю, если бы они не перестроились, то игру бы не выиграли. Наверное, Каррера дал приличный втык в раздевалке, вышла совсем другая команда, прибавили по всем компонентам, забегали, стал серьёзно относиться к работе. Сразу пошли угловые, «Анжи» встал. Забили отличный гол по высшему разряду, но если бы Самедов не попал, забили бы другой.

Но ребята, если вы продолжите тайм играть, а тайм – пешком ходить, то чемпионами не станете! Пижонство наказывается. В «Спартаке» большая конкуренция, поэтому если игроки не поняли этого звонка, то надо сажать их на скамейку.

Самое главное, команда выиграла, получила 3 очка, отрыв увеличился до восьми из-за поражения «Зениту», но это ни о чём не говорит. «Спартаку» предстоят очень серьёзные игры. Где раз, два споткнулся, а потом не соберёшься. За эту игру я ставлю «Спартаку» четвёрочку с минусом из-за того, что команда взяла 3 очка. По второму тайму вопросов нет, он перечеркнул 1-й, и команда выиграла.

– Не влияло сегодня отсутствие Глушакова и Адриано?

– Нет. Я был в этой шкуре, по ходу игры не соберёшься. Просто футболисты подумали, что они мастера, что можно пешочком проходить. «Анжи» ни в чём и не уступал, потому что «Спартак» не создавал моментов, играл медленно, спиной к чужим воротам.

Ставлю в заслугу Каррере разговор в раздевалке, команда преобразилась. «Анжи» было очень тяжело обороняться, защитники устал, они профукали Самедова.
Теги: Рейнгольд Спартак Анжи
Сегодня, 20:45
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17
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№17 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 21:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Сибирячок

Иногда лучше промолчать, за умного может сойдёшь.. smirk
В прошлом году кони цедили по 1:0 натужно и чемпионат выиграли, да, это хорошо как бы, но ведь от игры-то какое удовольствие??
Всё-таки анжи это сегодня не тот соперник, с которым так нервозно играть дома при переполненных трибунах и такой поддержке, а про то что "перегорели", так они что, пацаны 18-летние??
Выиграли - хорошо, но выводы Массимо пусть сделает..


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Регистрация: 10.07.2013
№16 Написал: papapa (Сегодня, 21:27) #
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online

Цитата: Борис Борисович
Станет,дедушка,станет.Без подколов говорю.

Я тоже щаз посмотрел его прейскурант - станет
И даже встанет - и обосрётся, потому что нельзя таким диарейным вставать - у них же свинячий понос
Регистрация: 2.02.2017
№15 Написал: serg555100 Воронеж (Сегодня, 21:26) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Борис Борисович
Станет,дедушка,станет.Без подколов говорю.

Хрен сглазишь)
Регистрация: 9.10.2010
№14 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 21:21) #
  • -1
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online

Станет,дедушка,станет.Без подколов говорю.
Регистрация: 11.08.2008
№13 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:15) #
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online

Не тебе мне указывать, сынок..
Пускаться с тобой в дискуссию у меня желания нет, всё равно не поймёшь..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№12 Написал: serg555100 Воронеж (Сегодня, 21:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: papapa
Цитата: serg555100
Ни одного пендаля за весь чемп не пробили ещё.

Потому что бы добыть пендаль, надо играть в футбол, а не сидеть на жопе у судьи - федун платит не за пендаль, а за очки

Правильно делает.Вытри кончину со щеки,чумазый.
Регистрация: 9.10.2010
№11 Написал: papapa (Сегодня, 21:10) #
  • -4
  •  (4)
online

Цитата: serg555100
Ни одного пендаля за весь чемп не пробили ещё.

Потому что бы добыть пендаль, надо играть в футбол, а не сидеть на жопе у судьи - федун платит не за пендаль, а за очки
Регистрация: 2.02.2017
№10 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 21:10) #
  • -2
  •  (2)

Если хотят стать чемпионами, то должны играть, а не пешком ходить не только в этом году но и в следующем в Лиге Чемпионов, очередной каждогодний позор типа цска нам не нужен.
Регистрация: 4.05.2014
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:09) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Они и в первом тайме пешком не ходили, только толку от бестолковой беготни не было..
Сейчас смотрел Ростов, блин, как же солидно они выглядели на фоне Терека, Бикеич супертренер! Так хотел чтобы он в Спартак пришёл, ну да и Каррера хорош конечно, но Бикеич это ЗУБР!

Ты дурак? Солидные 0-0 тебе нравятся больше? Убери с авы Федора и поставь Дзюбу. Твоим взглядам это ближе.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: serg555100 Воронеж (Сегодня, 21:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
Ни одного пендаля за весь чемп не пробили ещё.Какие судьи,мразь?
Захлебнись желчью своей,бомжиха привокзальная.
Регистрация: 9.10.2010
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:59) #
  • -1
  •  (5)
online

Они и в первом тайме пешком не ходили, только толку от бестолковой беготни не было..
Сейчас смотрел Ростов, блин, как же солидно они выглядели на фоне Терека, Бикеич супертренер! Так хотел чтобы он в Спартак пришёл, ну да и Каррера хорош конечно, но Бикеич это ЗУБР!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№6 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 20:58) #
  • +2
  •  (2)
online

Станет,даже играя так.Борьбы же нет...Мудко уже надел спартаковский шарф.
Регистрация: 24.11.2016
№5 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 20:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Деда походу ломает...
Регистрация: 25.01.2016
№4 Написал: vlees (Сегодня, 20:56) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Херню какую то несёт,- за них судьи работают, нахрен им два тайма-то бегать??

laughing брысь отсюда
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 20:53) #
  • 0
  •  (4)
online

В принципе правильно, но не скажу что в первом тайме Спартак играл пешком...ребята не знали как преодолеть насыщенную оборону- не хватало креатива с выходом Джано многое изменилось...и Промес долго не играл ....потерял игровую практику, но главное победа.Удачи.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:53) #
  • -8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Херню какую то несёт,- за них судьи работают, нахрен им два тайма-то бегать??


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: vlees (Сегодня, 20:48) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Да совсем ахyeли,нужно было сразу нормально играть,ладно хоть анжи не забили в 1 тайме,а момент был у них один
Регистрация: 12.01.2017
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