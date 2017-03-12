Валерий Рейнгольд: если "Спартак" продолжит тайм играть, а тайм - пешком ходить, чемпионом не станет

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эксклюзивном интервью Rusfootball.info раскритиковал игроков красно-белых за отношение к делу в 1-м тайме и отметил Массимо Карреру, которому удалось изменить игру в перерыве.



– Какие впечатления оставила игра «Спартака»?



– 2 абсолютно разных тайма. 1-й провели безобразно. Когда люди думают, что они стали чемпионами, а ещё играть 10 туров – всё рушится как по цепочке. Один бегает, второй стоит, а всё должно работать в унисон. Много вальяжности, пижонства, хотели играть на красоту. Это я вам говорю как человек, который сам был в этой шкуре. Противно было смотреть на «Спартак» по многим компонентам. Комментаторы говорили, что непонятно, где «Спартак», а где – «Анжи». И я согласен. Позор, зная о поражении соперника, выходить и показывать такую игру. Фернандо ошибся 8 раз! Это катастрофа, хорошо, что это был «Анжи». «Локомотив» в следующем туре накажет.



Думаю, если бы они не перестроились, то игру бы не выиграли. Наверное, Каррера дал приличный втык в раздевалке, вышла совсем другая команда, прибавили по всем компонентам, забегали, стал серьёзно относиться к работе. Сразу пошли угловые, «Анжи» встал. Забили отличный гол по высшему разряду, но если бы Самедов не попал, забили бы другой.



Но ребята, если вы продолжите тайм играть, а тайм – пешком ходить, то чемпионами не станете! Пижонство наказывается. В «Спартаке» большая конкуренция, поэтому если игроки не поняли этого звонка, то надо сажать их на скамейку.



Самое главное, команда выиграла, получила 3 очка, отрыв увеличился до восьми из-за поражения «Зениту», но это ни о чём не говорит. «Спартаку» предстоят очень серьёзные игры. Где раз, два споткнулся, а потом не соберёшься. За эту игру я ставлю «Спартаку» четвёрочку с минусом из-за того, что команда взяла 3 очка. По второму тайму вопросов нет, он перечеркнул 1-й, и команда выиграла.



– Не влияло сегодня отсутствие Глушакова и Адриано?



– Нет. Я был в этой шкуре, по ходу игры не соберёшься. Просто футболисты подумали, что они мастера, что можно пешочком проходить. «Анжи» ни в чём и не уступал, потому что «Спартак» не создавал моментов, играл медленно, спиной к чужим воротам.



Ставлю в заслугу Каррере разговор в раздевалке, команда преобразилась. «Анжи» было очень тяжело обороняться, защитники устал, они профукали Самедова.