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"Динамо" начало расследование финансовой деятельности клуба в прошлые годы

"Динамо" инициировало расследование финансовой деятельности клуба в прошлые годы, передает "Чемпионат". Генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьёв ответил на вопрос, насколько реально, что это дело получит развитие в правоохранительных органах.

"На сегодняшний день создано несколько оперативных групп в рамках надзорных органов, которые занимаются проверкой фактов. Ведётся оперативная работа.

Какой будет результат, судить не могу. Да, у меня есть определённые сомнения, у акционеров есть вопросы к предыдущему менеджменту, к тем решениям, которые принимались и привели клуб к текущему экономическому состоянию.

Какой период давности охватывают эти проверки? Они охватывают период, предусмотренный законодательством", - сказал Муравьёв.
Теги: Динамо Муравьев
Сегодня, 10:30
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(4)
№9 Написал: rusll (Сегодня, 12:56) #
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online
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: avs1967
3,14 курду! Авось посодють. И в Арсенале воздух чище будет.

+++++++
Регистрация: 2.03.2017
№8 Написал: зеленая оса (Сегодня, 12:40) #
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online

Посадят дядю Вову сторожа..
Регистрация: 10.03.2017
№7 Написал: avs1967 tula (Сегодня, 12:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
3,14 курду! Авось посодють. И в Арсенале воздух чище будет.
Регистрация: 1.03.2013
№6 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 11:28) #
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Цитата: Максим I
Рано начали рсследование! Надо было ещё лет пяь подождать, чтоб успели до уровня КФК опусититься все компроментирующие документы уничтожить.

вот-вот!!
Регистрация: 17.12.2015
№5 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:22) #
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  •  (2)
online

ни к чему не приведет, бесполезное занятие, у Ротенбергов хорошая крыша


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№4 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 11:13) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Рано начали рсследование! Надо было ещё лет пяь подождать, чтоб успели до уровня КФК опусититься все компроментирующие документы уничтожить.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№3 Написал: Lacan (Сегодня, 11:09) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Давно пора призвать к ответу генерала, Гурама Аджоева, Ротенберга и Кобелева за развал легендарного клуба!

4 звезды,
Свинорылый, давно ли вы были в таком положении, когда вас наш Бесков вытаскивал?
Регистрация: 27.09.2011
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 10:57) #
  • -4
  •  (6)

давайте дворовой футбол обсуждать
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 10:53) #
  • +2
  •  (2)

Хорошая новость,хотя будут ли результаты,да и вылет в ФНЛ уже состоялся.
Регистрация: 26.01.2017
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