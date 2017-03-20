Мануэль Нойер не сыграет против Англии и Азербайджана

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер из-за повреждения не сможет сыграть за сборную Германии в матчах с командами Англии и Азербайджана.



У голкипера диагностирована травма икроножной мышцы. Вместо Нойера в команду вызван голкипер "ПСЖ" Кевин Трапп, передает DFB.