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Главный тренер "Сокола": последняя зарплата была за ноябрь, лицензию нам не дадут
Саратовский футбольный клуб "Сокол" может быть исключен из профессиональных соревнований, сообщил главный тренер клуба Вадим Хафизов.
"Скоро в российском футболе - время лицензирования. Лицензии выдаются на все дивизионы профессионального футбола, тем, у кого есть просроченные задолженности, их не дадут. А "Сокол" должен игрокам и работникам клуба с прошлого сезона. Так что нас, в лучшем случае, отправят в любительские соревнования.
Команде не заплатили за декабрь и январь. Пусть в эти месяцы команда находилась в отпуске, при нынешней системе соревнований "осень-весна" контракты у игроков практически беспрерывные. Они заключаются в июне-июле, завершаются в мае следующего года, зима в оплачиваемый период входит. Это неудобно для клубов, которые платят за отпускные периоды как за полноценную работу. Но такова наша система.
Информация о гранте в 32 млн рублей, заложенном областным минспорта в качестве бюджетного гранта для "Сокола"? Заложить можно и бомбу под мост - и мост будет существовать бесконечно, пока часовой механизм не сработает. Когда деньги придут, тогда мы скажем, что удалось изменить, улучшить. С министерством поддерживаем постоянный, чуть ли не ежедневный контакт — но пока у клуба налицо большие сложности", - цитирует Хафизова "Взгляд-Инфо".
"Скоро в российском футболе - время лицензирования. Лицензии выдаются на все дивизионы профессионального футбола, тем, у кого есть просроченные задолженности, их не дадут. А "Сокол" должен игрокам и работникам клуба с прошлого сезона. Так что нас, в лучшем случае, отправят в любительские соревнования.
Команде не заплатили за декабрь и январь. Пусть в эти месяцы команда находилась в отпуске, при нынешней системе соревнований "осень-весна" контракты у игроков практически беспрерывные. Они заключаются в июне-июле, завершаются в мае следующего года, зима в оплачиваемый период входит. Это неудобно для клубов, которые платят за отпускные периоды как за полноценную работу. Но такова наша система.
Информация о гранте в 32 млн рублей, заложенном областным минспорта в качестве бюджетного гранта для "Сокола"? Заложить можно и бомбу под мост - и мост будет существовать бесконечно, пока часовой механизм не сработает. Когда деньги придут, тогда мы скажем, что удалось изменить, улучшить. С министерством поддерживаем постоянный, чуть ли не ежедневный контакт — но пока у клуба налицо большие сложности", - цитирует Хафизова "Взгляд-Инфо".
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