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Месут Озил может перебраться в "Фенербахче"

Турецкий "Фенербахче" нацелился на трансфер полузащитника лондонского "Арсенала" и сборной Германии Месута Озила, сообщает Mirror.

Озил вероятно покинет "Арсенал" этим летом, поскольку ранее стало известно, что он отказался продлевать истекающий в июне 2018 года контракт, несмотря на внушительные 280 000 фунтов в неделю, которые предлагались игроку по новому договору, утверждает издание.

"Фенербахче" этим летом должен покинуть бывший звездный игрок "Арсенала" голландец Робин ван Перси. Его уход освободит бюджет турецкого гранда от серьезного финансового обременения и "Фенербахче" сможет активнее проявить себя на рынке.

Р-Спорт
Теги: Озил Фенербахче
Сегодня, 11:37
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