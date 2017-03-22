Месут Озил может перебраться в "Фенербахче"

Турецкий "Фенербахче" нацелился на трансфер полузащитника лондонского "Арсенала" и сборной Германии Месута Озила, сообщает Mirror.Озил вероятно покинет "Арсенал" этим летом, поскольку ранее стало известно, что он отказался продлевать истекающий в июне 2018 года контракт, несмотря на внушительные 280 000 фунтов в неделю, которые предлагались игроку по новому договору, утверждает издание."Фенербахче" этим летом должен покинуть бывший звездный игрок "Арсенала" голландец Робин ван Перси. Его уход освободит бюджет турецкого гранда от серьезного финансового обременения и "Фенербахче" сможет активнее проявить себя на рынке.