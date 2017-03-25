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Уилфрид Заа: сегодня команда сыграла великолепно

Нападающий сборной Кот-д’Ивуара Уилфрид Заа поделился эмоциями после победы в товарищеском матче над Россией (2:0).

"Господь – моя сила. Сегодня команда сыграла великолепно. Следующая игра уже в понедельник", – написал Заа в твиттере.
Теги: Сборная Кот-д’Ивуара
Сегодня, 03:46
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