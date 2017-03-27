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Генрих Мхитарян: я не могу всегда вести сборную Армении за собой

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян прокомментировал игру квалификации ЧМ-2018 против Казахстана (2:0).

"Не буду оценивать свою форму, это должны делать другие. Я пытаюсь делать всё, чтобы помогать сборной. Иногда это получается, иногда нет. Но я не могу всегда вести команду за собой, парни должны брать на себя ответственность и заменять меня.

Команда неплохо сыграла в первом тайме, но не использовала голевые моменты. Во втором плане получилась обратная картина, но потом удалось забить гол, что было самым важным.

После игры в раздевалке футболисты были рады, но от радости не кричали. Мы устали, так как потратили много сил не только физически, но и морально", - цитирует Мхитаряна "Sputnik Армения".
Теги: Мхитарян Сборная Армении
Сегодня, 01:02
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