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Никита Медведев: в "Ростове" понял, что в тактике я вообще ничего не понимаю

Вратарь "Ростова" Никита Медведев поделился впечатлениями от выступлений за российский клуб.

"Конечно, это фантастика. Еще полтора года назад я играл во втором дивизионе, а теперь – РФПЛ и Лига Европы. Понял, что в тактике я вообще ничего не понимаю.

В "Ростове" надо четко знать, какое место занимать на поле. Тем более вратарю надо владеть всеми тактическими схемами игры, чтобы подсказывать игрокам по перестроению", – цитирует Медведева "Чемпионат".
Теги: Медведев Ростов
Сегодня, 15:04
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