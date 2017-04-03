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15:34
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной
11:28
КДК рассмотрит использование громкой связи на стадионе "Анжи" и отказ Кверквелии от интервью (2)
КДК рассмотрит использование громкой связи на стадионе "Анжи" и отказ Кверквелии от интервью (2)
08:59
Николай Трубач: если "Спартак" не станет чемпионом сейчас, то обязательно сделает это в 2018-м (10)
Николай Трубач: если "Спартак" не станет чемпионом сейчас, то обязательно сделает это в 2018-м (10)
02:58
Анатолий Байдачный: Кокорин прибавляет на глазах, не сомневаюсь, что он вернется в сборную (5)
Анатолий Байдачный: Кокорин прибавляет на глазах, не сомневаюсь, что он вернется в сборную (5)
Никита Медведев: в "Ростове" понял, что в тактике я вообще ничего не понимаю
Вратарь "Ростова" Никита Медведев поделился впечатлениями от выступлений за российский клуб.
"Конечно, это фантастика. Еще полтора года назад я играл во втором дивизионе, а теперь – РФПЛ и Лига Европы. Понял, что в тактике я вообще ничего не понимаю.
В "Ростове" надо четко знать, какое место занимать на поле. Тем более вратарю надо владеть всеми тактическими схемами игры, чтобы подсказывать игрокам по перестроению", – цитирует Медведева "Чемпионат".
"Конечно, это фантастика. Еще полтора года назад я играл во втором дивизионе, а теперь – РФПЛ и Лига Европы. Понял, что в тактике я вообще ничего не понимаю.
В "Ростове" надо четко знать, какое место занимать на поле. Тем более вратарю надо владеть всеми тактическими схемами игры, чтобы подсказывать игрокам по перестроению", – цитирует Медведева "Чемпионат".
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