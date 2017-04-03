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15:34
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной
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Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной
Член исполкома РФС Игорь Лебедев дал свою оценку критическим словам нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в адрес болельщиков.
"Дзюба в чем-то прав. У нас в стране кого не спроси, все разбираются в политике и футболе. Эти два вопроса обсуждаются за любым столом, в любом сочетании народа, на любого рода мероприятиях. Причем подавляющее большинство людей не имеют никакого отношения ни к тому, ни к другому.
Конечно, из уст нападающего сборной России и клуба, который претендует на золотые медали, такие высказывания в адрес болельщиков звучат не очень приятно. Однако противопоставить мнению "толстопузых болельщиков с баночкой пива на диване" нечего. Игры-то Дзюба не показывает. Я понимаю, если бы наша сборная занимала лидирующее место в мировом рейтинге и на ура обыгрывала такие сборные, как Кот-д’Ивуар, Гану. А сегодня получается так, что эти толстопузые мужички правы.
Артем всегда должен помнить о том, что однажды Андрей Аршавин за подобные высказывания в адрес болельщиков поплатился местом в сборной. Причем это даже было неофициальным заявлением, а фразой, сказанной где-то у лифта в гостинице", – цитирует Лебедева "Чемпионат".
"Дзюба в чем-то прав. У нас в стране кого не спроси, все разбираются в политике и футболе. Эти два вопроса обсуждаются за любым столом, в любом сочетании народа, на любого рода мероприятиях. Причем подавляющее большинство людей не имеют никакого отношения ни к тому, ни к другому.
Конечно, из уст нападающего сборной России и клуба, который претендует на золотые медали, такие высказывания в адрес болельщиков звучат не очень приятно. Однако противопоставить мнению "толстопузых болельщиков с баночкой пива на диване" нечего. Игры-то Дзюба не показывает. Я понимаю, если бы наша сборная занимала лидирующее место в мировом рейтинге и на ура обыгрывала такие сборные, как Кот-д’Ивуар, Гану. А сегодня получается так, что эти толстопузые мужички правы.
Артем всегда должен помнить о том, что однажды Андрей Аршавин за подобные высказывания в адрес болельщиков поплатился местом в сборной. Причем это даже было неофициальным заявлением, а фразой, сказанной где-то у лифта в гостинице", – цитирует Лебедева "Чемпионат".
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