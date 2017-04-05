Бакари Санья может бесплатно достаться "Вест Хэму"

Защитник "Манчестер Сити" Бакари Санья может перебраться в "Вест Хэм", утверждает Sky Sports."Молотобойцы" намерены дождаться момента, когда у футболиста истечёт контракт с "горожанами", и он получит статус свободного агента. Напомним, текущее соглашение француза истекает будущим летом.