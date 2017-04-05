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15:59
Гендиректор "Тосно": слышал, что Макаровым заинтересовался "Зенит", все будет зависеть от ЦСКА
Гендиректор "Тосно": слышал, что Макаровым заинтересовался "Зенит", все будет зависеть от ЦСКА
14:48
Конгресс УЕФА выбрал кандидатов в совет ФИФА, куда ранее запретили баллотироваться Виталию Мутко
Конгресс УЕФА выбрал кандидатов в совет ФИФА, куда ранее запретили баллотироваться Виталию Мутко
12:59
Гендиректор "Арсенала": не понимаю, как уменьшение количества команд премьер-лиги повысит уровень футбола (11)
Гендиректор "Арсенала": не понимаю, как уменьшение количества команд премьер-лиги повысит уровень футбола (11)
10:25
В. Березуцкий: когда клубы спонсируются из бюджета, у нас появляются легионеры, которых вообще не должно быть (17)
В. Березуцкий: когда клубы спонсируются из бюджета, у нас появляются легионеры, которых вообще не должно быть (17)
Бакари Санья может бесплатно достаться "Вест Хэму"
Защитник "Манчестер Сити" Бакари Санья может перебраться в "Вест Хэм", утверждает Sky Sports.
"Молотобойцы" намерены дождаться момента, когда у футболиста истечёт контракт с "горожанами", и он получит статус свободного агента. Напомним, текущее соглашение француза истекает будущим летом.
"Молотобойцы" намерены дождаться момента, когда у футболиста истечёт контракт с "горожанами", и он получит статус свободного агента. Напомним, текущее соглашение француза истекает будущим летом.
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