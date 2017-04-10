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Роберт Левандовски пропустил тренировку "Баварии" в преддверии матча с "Реалом"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски не принимал участия в сегодняшней тренировке команды, информирует AS. Не исключено, что футболист пропустит матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом".

Голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер возобновил занятия и точно сможет принять участие в первом матче.
Теги: Левандовски Нойер Бавария Реал
Сегодня, 19:24
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