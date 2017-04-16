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Леандро Дамиао продлил контракт с "Фламенго"

Нападающий "Фламенго" Леандро Дамиао подписал новое соглашение с клубом.

Новый контракт форварда рассчитан до декабря, передает официальный сайт клуба.
Теги: Фламенго
Сегодня, 08:42
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