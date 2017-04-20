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Блез Матюиди готов перейти в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "ПСЖ" Блез Матюиди может летом перейти в "Манчестер Юнайтед", передает Le Parisien.

Сообщается, что француз недоволен предложением "ПСЖ", которой по новому контракту намерен урезать футболисту зарплату. Активный интерес к хавбеку проявляет "Манчестер Юнайтед", c которым у агента Матюиди Мино Райолы хорошие отношения, так как там выступает его главный клиент - шведский форвард Златан Ибрагимович.
Теги: Матюиди ПСЖ Манчестер Юнайтед Трансферы
Сегодня, 18:07
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