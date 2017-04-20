Блез Матюиди готов перейти в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "ПСЖ" Блез Матюиди может летом перейти в "Манчестер Юнайтед", передает Le Parisien.



Сообщается, что француз недоволен предложением "ПСЖ", которой по новому контракту намерен урезать футболисту зарплату. Активный интерес к хавбеку проявляет "Манчестер Юнайтед", c которым у агента Матюиди Мино Райолы хорошие отношения, так как там выступает его главный клиент - шведский форвард Златан Ибрагимович.