Войти Зарегистрироваться

Опрос:

"Спартак" чемпион?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сергей Семак: матч с ЦСКА для меня не будет принципиальным

Наставник "Уфы" Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей встречи со своим бывшим клубом ЦСКА в рамках 24-го тура РФПЛ.

"Думаю, если бы матч проходил в субботу, то болельщиков пришло бы значительно больше. В этом плане есть некий дискомфорт, в остальном же никаких проблем нет. Готовимся к интересному и важному для нас матчу с одним из лидеров нашего футбола.

С большим уважением отношусь к Виктору Гончаренко, я думаю, он заслужил своей работой, чтобы получить приглашение в топ-клуб России.

Что касается меня, то я в начале тренерского пути, и, конечно, для меня лично никакой принципиальности этот поединок не будет носить. Этот матч - возможность посмотреть, насколько мы правильно развиваемся", - цитирует Семака пресс-служба "Уфы".
Теги: Семак Уфа
Сегодня, 10:22
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: korsak На Волге (Сегодня, 11:05) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Уфа проиграет, если будет играть в открытый футбол. А так, ничья минимум.
Регистрация: 4.04.2010
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:57) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
smile


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.