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Сергей Семак: матч с ЦСКА для меня не будет принципиальным
Наставник "Уфы" Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей встречи со своим бывшим клубом ЦСКА в рамках 24-го тура РФПЛ.
"Думаю, если бы матч проходил в субботу, то болельщиков пришло бы значительно больше. В этом плане есть некий дискомфорт, в остальном же никаких проблем нет. Готовимся к интересному и важному для нас матчу с одним из лидеров нашего футбола.
С большим уважением отношусь к Виктору Гончаренко, я думаю, он заслужил своей работой, чтобы получить приглашение в топ-клуб России.
Что касается меня, то я в начале тренерского пути, и, конечно, для меня лично никакой принципиальности этот поединок не будет носить. Этот матч - возможность посмотреть, насколько мы правильно развиваемся", - цитирует Семака пресс-служба "Уфы".
"Думаю, если бы матч проходил в субботу, то болельщиков пришло бы значительно больше. В этом плане есть некий дискомфорт, в остальном же никаких проблем нет. Готовимся к интересному и важному для нас матчу с одним из лидеров нашего футбола.
С большим уважением отношусь к Виктору Гончаренко, я думаю, он заслужил своей работой, чтобы получить приглашение в топ-клуб России.
Что касается меня, то я в начале тренерского пути, и, конечно, для меня лично никакой принципиальности этот поединок не будет носить. Этот матч - возможность посмотреть, насколько мы правильно развиваемся", - цитирует Семака пресс-служба "Уфы".
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