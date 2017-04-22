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Максим Деменко: "Ростов" обязательно захочет остановить лидера чемпионата

Большого количества забитых мячей в матче между "Ростовом" и "Спартаком" ожидать не стоит, считает экс-игрок обеих команд Максим Деменко.

"Ростов" обязательно захочет остановить лидера чемпионата России. "Спартак" в свою очередь постарается не потерять очки. Будет хорошая битва! "Спартаку" будет даже тяжелее, чем в игре с "Зенитом". "Ростов" очень хорошо обороняется. Ростовчане будут максимально "окучивать" "Спартак", чтобы не давать провести быстрые контратаки, чем и сильна команда Массимо Карреры.

Не стоит ожидать града голов. Игра будет очень вязкая и, наверное, до одного забитого мяча. Мне кажется, что матч "Ростов" - "Спартак" завершится вничью – либо 0:0, либо 1:1. В этой встрече большую роль сыграют стандартные положения, кто реализует свои шансы на угловых или штрафных", - цитирует Деменко "Р-Спорт".
Теги: Деменко Спартак Ростов
Сегодня, 10:55
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№2 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 11:39) #
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Болеет за:
«Ростов»
Ростов может (даже должен) выиграть этот матч, но это не остановит Спартак в чемпионской гонке.
Регистрация: 30.11.2015
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 11:06) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Остановить Спартак , - не остановит . Но выиграв , может только приостановить .
Регистрация: 23.09.2016
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