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16:50
Владимир Абрамов: руководство "Рубина" не справляется со своими обязанностями, прокололись все
Владимир Абрамов: руководство "Рубина" не справляется со своими обязанностями, прокололись все
15:02
Александр Мостовой: вряд ли "Спартак" будет играть против ЦСКА так бездарно, как "Локомотив" (4)
Александр Мостовой: вряд ли "Спартак" будет играть против ЦСКА так бездарно, как "Локомотив" (4)
09:58
Зинедин Зидан: теперь моя проблема - это как сказать футболисту, что он не сыграет в следующем матче (2)
Зинедин Зидан: теперь моя проблема - это как сказать футболисту, что он не сыграет в следующем матче (2)
08:52
Геннадий Орлов: Сельдяков получает "двойку", а затем судит "Спартак" - "Урал" - такое редко бывает (51)
Геннадий Орлов: Сельдяков получает "двойку", а затем судит "Спартак" - "Урал" - такое редко бывает (51)
Вчера 23:56
"Арсенал" обыграл "Лестер" благодаря автоголу Хута (1)
"Арсенал" обыграл "Лестер" благодаря автоголу Хута (1)
Вчера 23:39
"Реал Сосьедад" на выезде обыграл "Валенсию"
"Реал Сосьедад" на выезде обыграл "Валенсию"
Хенк тен Кате отказался возглавить сборную Голландии
Главный тренер "Аль-Джазиры" Хенк тен Кате отказался возглавить сборную Голландии, сообщает De Telegraaf.
Тренер подтвердил, что ему поступило предложение, которое озвучил технический директор "оранжевых" Ханс ван Брекелен, но после некоторых раздумий тен Кате решил остаться на прежнем месте работы.
Тренер подтвердил, что ему поступило предложение, которое озвучил технический директор "оранжевых" Ханс ван Брекелен, но после некоторых раздумий тен Кате решил остаться на прежнем месте работы.
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