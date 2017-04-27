Хенк тен Кате отказался возглавить сборную Голландии

Главный тренер "Аль-Джазиры" Хенк тен Кате отказался возглавить сборную Голландии, сообщает De Telegraaf.



Тренер подтвердил, что ему поступило предложение, которое озвучил технический директор "оранжевых" Ханс ван Брекелен, но после некоторых раздумий тен Кате решил остаться на прежнем месте работы.