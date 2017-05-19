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Александр Шикунов: я три года не получал зарплату в "Ростове"

Бывший вице-президент "Ростова" Александр Шикунов рассказал, что заключил с клубом мировое соглашение по поводу задолженностей по зарплате.

"Я три года не получал ни зарплату, ни премиальные. Но пока мы будем решать этот вопрос не через суд", - цитируют Шикунова Известия.

Как сообщает издание со ссылкой на Шикунова, долг клуба перед функционером составил около 40 миллионов рублей. При этом зарплата функционера составляла 70 тысяч рублей в месяц, остальное – премии.
Теги: Шикунов Ростов
Сегодня, 13:21
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№3 Написал: Калина (Сегодня, 13:39) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
tiki,
на откаты от продаж игроков
Регистрация: 2.12.2016
№2 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 13:39) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Читаешь вот такую хрень и смешно становится -- да попробуй простым служакам или рабочим за месяц другой зарплату не выдай,БУНТ будет,иначе никак нельзя --жрать то чего??


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:34) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
на что ж ты жил то, бедный


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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