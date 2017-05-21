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ЦСКА - лигу чемпионов, "Зениту" - лигу Европы
Витиньо вывел ЦСКА в лигу чемпионов по итогам сезона 2016/2017. Два гола и голевая передача бразильца камня на камне не оставила от обороны "Анжи", и ЦСКА без особых проблем занял второе место по итогам чемпионата России. "Зенит", несмотря на победу в матче с "Локомотивом", остался третьим.
Главная интрига последнего тура в чемпионате России сегодня разрешалась в Москве. В борьбе за второе место и вторую путёвку в лигу чемпионов на следующий сезон (по крайней мере, в квалификационный раунд) заочно сражались ЦСКА и "Зенит". Армейцы на своей новенькой "ВЭБ - Арене" принимали махачкалинский "Анжи", ещё не обезопасивший себя от стыковых матчей, и, следовательно, имевший хороший настрой на этот матч. В Черкизово же обладатели кубка России из "Локомотива" пытались помочь ЦСКА в этой борьбе, играя против "Зенита" в боевом составе.
Расклады в этой лигочемпионской борьбе были довольно простыми. "Зениту" нужна была только победа в собственном матче и потеря очков ЦСКА в игре с махачкалинской командой. При равенстве очков по итогам 30-и туров (ничья в матче "Локомотив" - "Зенит" и проигрыш ЦСКА) впереди всё равно оставались армейцы, так как по итогам личных встреч за счёт гостевого гола на Петровском они оказывались бы выше (1-1 в гостях, 0-0 дома).
Виктор Ганчаренко не стал менять победный состав образца матча с "Рубином" четырёхдневной давности. Алан Дзагоев вновь не готов выйти с первых минут, страдая от злополучной травмы задней поверхности бедра и её рецидивов. "Анжи" вышел против армейской схемы 3-5-2 с собственными традиционными 4-4-2 с Хадарцевым и Долговым на острие. Батраз был вынужден передвинуться вперёд, ведь на сей раз в заявке не оказалось Будковского, который до этого выходил во всех 29-и матчах российской премьер-лиги этого сезона. Прудников, поразивший ворота "Ростова" в прошлом туре, вновь остался в запасе.
В Черкизово особых сюрпризов с составами не случилось. У железнодорожников схема 4-5-1, в которой Ари на острие атаки помогают Миранчук, Майкон и Фернандеш. У "Зенита" аналогичная расстановка, где Дзюбе из глубины помогали Кокорин, Жулиано и Данни. В опорной зоне сегодня вместо Эрнани появился Цаллагов, а в воротах вместо травмированного Лунёва вновь оказался Лодыгин.
ЦСКА, выйдя на матч в новой, красивой форме, в которой будут играть в следующем сезоне, матч начал также очень красиво. Лучший игрок атаки армейцев этой весной Витиньо не смог использовать убойный момент на седьмой минуте встречи, со второй попытки пробив в дальнюю штангу с 10-и метров официальным мячом ЧМ-2018 "красавой". Хозяева, естественно, сразу же забрали этот мяч под свой контроль, осаждая ворота Юрченко с первых минут встречи. И на 17-ой минуте открыли счёт. Натхо идеально исполнил навес со штрафного удара, и самый возрастной игрок армейцев Сергей Игнашевич головой переправил мяч точнёхонько в дальний угол ворот Юрченко.
К 24-ой минуте красно-синие вели уже 2-0. Витиньо принял мяч за пределами штрафной площади и с левой ноги плотным ударом поразил ворота Юрченко. Подобный разворот событий, который многие считали обыденным сегодня, сокращал интригу в лигочемпионской гонке до минимума. В параллельном матче ничего интересного не происходило - в Черкизово футболисты "Зенита" как будто ждали, что начнёт происходить на "ВЭБ - Арене", и, услышав негативные новости, не торопились обострять ситуацию в своём матче. С владением мячом в два раза меньше, чем у соперников, "Локомотив" справлялся достаточно уверенно, ведь темп игры был абсолютно невысок.
Ошиблись железнодорожники лишь на 33-ей минуте. Нету подключился на правом фланге, навесив в чужую штрафную, и Кокорин сумел открыть счёт в матче. Интриги этот гол добавил лишь чуточку, ведь в параллельной игре Витиньо оформил дубль. Получив мяч за пределами штрафной, бразилец плотным ударом прошил Юрченко во второй раз для себя и в третий раз для команды. К перерыву лигочемпионская гонка была закончена.
Вторые таймы в обоих матчах прошли на автомате. ЦСКА не успокоился, радуя местных болельщиков яркими комбинациями, одну из которых точным ударом после паса Витиньо завершил воспитанник красно-синих Чалов. "Зенит" довольствовался минимальным преимуществом, благодаря точному удару Кокорина, который завершил чемпионат с меньшим количеством голов, чем тот же 19-летний Чалов.
ЦСКА, несомненно, заслужил второе место по итогам нынешнего сезона. И дело не в набранных очках: у армейцев по весне намного более поставленная игра, нежели у "Зенита". Ганчаренко привнёс немалую толику надёждности в оборону, изменив окончательно схему армейцев на три центральных защитника, которая позволила Игорю Акинфееву выдать лучший сезон в карьере по количеству сухих матчей в чемпионате России. А учитывая околофутбольный фон пресс-конференций Луческу заставил многих, даже болельщиков "Спартака" переживать в этой борьбе за своих извечных соперников.
"Зенит" второй раз подряд остаётся вне зоны лиги чемпионов. Команда с самым большим бюджетом в чемпионате будет вынуждена довольствоваться участием во втором по значимости клубном турнире Старого света. Будет ли это участие происходить при непосредственном руководстве Луческу - зависит от руководителей питерского клуба. Но если рассуждать о том, кто более достоин своего места во главе тренерского штаба ЦСКА и "Зенита" - тут всё понятно и так. И в этом плане итоговый результат сезона закономерен до невозможности.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Чемпионат России, 30-ый тур
ЦСКА (Москва) 4-0 "Анжи" (Махачкала)
Голы: Игнашевич, 16; Витиньо, 24, 37; Чалов, 48
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий (Тошич, 59), Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо (Гордюшенко, 84), Чалов (Жамалетдинов, 70)
"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель (Брызгалов, 46), Паршивлюк, Гулиев (Эззатоллахи, 49), Тетрашвили, Яковлев, Хадарцев, Батов (Георгиевский, 74), Долгов
Предупреждения: Вернблум, 33 - Гулиев, 30
ЦСКА (Москва) 4-0 "Анжи" (Махачкала)
Голы: Игнашевич, 16; Витиньо, 24, 37; Чалов, 48
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий (Тошич, 59), Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Витиньо (Гордюшенко, 84), Чалов (Жамалетдинов, 70)
"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель (Брызгалов, 46), Паршивлюк, Гулиев (Эззатоллахи, 49), Тетрашвили, Яковлев, Хадарцев, Батов (Георгиевский, 74), Долгов
Предупреждения: Вернблум, 33 - Гулиев, 30
Чемпионат России, 30-ый тур
"Локомотив" (Москва) 0-2 "Зенит" (Санкт-Петербург)
Голы: Кокорин, 35, Данни, 85
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, И. Денисов, Тарасов, (Баринов, 57), Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон, (Касаев, 74), Ари
"Зенит": Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков, Цаллагов, Маурисио (Эрнани, 88), Жулиано, Данни, Кокорин (Молло, 88), Дзюба (Кержаков, 87)
Предупреждения: Гильерме, 37, Фернандеш, 38, Денисов, 42, Пейчинович, 79 - Дзюба, 38; Кришито, 39
"Локомотив" (Москва) 0-2 "Зенит" (Санкт-Петербург)
Голы: Кокорин, 35, Данни, 85
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, И. Денисов, Тарасов, (Баринов, 57), Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон, (Касаев, 74), Ари
"Зенит": Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков, Цаллагов, Маурисио (Эрнани, 88), Жулиано, Данни, Кокорин (Молло, 88), Дзюба (Кержаков, 87)
Предупреждения: Гильерме, 37, Фернандеш, 38, Денисов, 42, Пейчинович, 79 - Дзюба, 38; Кришито, 39
Главная интрига последнего тура в чемпионате России сегодня разрешалась в Москве. В борьбе за второе место и вторую путёвку в лигу чемпионов на следующий сезон (по крайней мере, в квалификационный раунд) заочно сражались ЦСКА и "Зенит". Армейцы на своей новенькой "ВЭБ - Арене" принимали махачкалинский "Анжи", ещё не обезопасивший себя от стыковых матчей, и, следовательно, имевший хороший настрой на этот матч. В Черкизово же обладатели кубка России из "Локомотива" пытались помочь ЦСКА в этой борьбе, играя против "Зенита" в боевом составе.
Расклады в этой лигочемпионской борьбе были довольно простыми. "Зениту" нужна была только победа в собственном матче и потеря очков ЦСКА в игре с махачкалинской командой. При равенстве очков по итогам 30-и туров (ничья в матче "Локомотив" - "Зенит" и проигрыш ЦСКА) впереди всё равно оставались армейцы, так как по итогам личных встреч за счёт гостевого гола на Петровском они оказывались бы выше (1-1 в гостях, 0-0 дома).
Виктор Ганчаренко не стал менять победный состав образца матча с "Рубином" четырёхдневной давности. Алан Дзагоев вновь не готов выйти с первых минут, страдая от злополучной травмы задней поверхности бедра и её рецидивов. "Анжи" вышел против армейской схемы 3-5-2 с собственными традиционными 4-4-2 с Хадарцевым и Долговым на острие. Батраз был вынужден передвинуться вперёд, ведь на сей раз в заявке не оказалось Будковского, который до этого выходил во всех 29-и матчах российской премьер-лиги этого сезона. Прудников, поразивший ворота "Ростова" в прошлом туре, вновь остался в запасе.
В Черкизово особых сюрпризов с составами не случилось. У железнодорожников схема 4-5-1, в которой Ари на острие атаки помогают Миранчук, Майкон и Фернандеш. У "Зенита" аналогичная расстановка, где Дзюбе из глубины помогали Кокорин, Жулиано и Данни. В опорной зоне сегодня вместо Эрнани появился Цаллагов, а в воротах вместо травмированного Лунёва вновь оказался Лодыгин.
ЦСКА, выйдя на матч в новой, красивой форме, в которой будут играть в следующем сезоне, матч начал также очень красиво. Лучший игрок атаки армейцев этой весной Витиньо не смог использовать убойный момент на седьмой минуте встречи, со второй попытки пробив в дальнюю штангу с 10-и метров официальным мячом ЧМ-2018 "красавой". Хозяева, естественно, сразу же забрали этот мяч под свой контроль, осаждая ворота Юрченко с первых минут встречи. И на 17-ой минуте открыли счёт. Натхо идеально исполнил навес со штрафного удара, и самый возрастной игрок армейцев Сергей Игнашевич головой переправил мяч точнёхонько в дальний угол ворот Юрченко.
К 24-ой минуте красно-синие вели уже 2-0. Витиньо принял мяч за пределами штрафной площади и с левой ноги плотным ударом поразил ворота Юрченко. Подобный разворот событий, который многие считали обыденным сегодня, сокращал интригу в лигочемпионской гонке до минимума. В параллельном матче ничего интересного не происходило - в Черкизово футболисты "Зенита" как будто ждали, что начнёт происходить на "ВЭБ - Арене", и, услышав негативные новости, не торопились обострять ситуацию в своём матче. С владением мячом в два раза меньше, чем у соперников, "Локомотив" справлялся достаточно уверенно, ведь темп игры был абсолютно невысок.
Ошиблись железнодорожники лишь на 33-ей минуте. Нету подключился на правом фланге, навесив в чужую штрафную, и Кокорин сумел открыть счёт в матче. Интриги этот гол добавил лишь чуточку, ведь в параллельной игре Витиньо оформил дубль. Получив мяч за пределами штрафной, бразилец плотным ударом прошил Юрченко во второй раз для себя и в третий раз для команды. К перерыву лигочемпионская гонка была закончена.
Вторые таймы в обоих матчах прошли на автомате. ЦСКА не успокоился, радуя местных болельщиков яркими комбинациями, одну из которых точным ударом после паса Витиньо завершил воспитанник красно-синих Чалов. "Зенит" довольствовался минимальным преимуществом, благодаря точному удару Кокорина, который завершил чемпионат с меньшим количеством голов, чем тот же 19-летний Чалов.
ЦСКА, несомненно, заслужил второе место по итогам нынешнего сезона. И дело не в набранных очках: у армейцев по весне намного более поставленная игра, нежели у "Зенита". Ганчаренко привнёс немалую толику надёждности в оборону, изменив окончательно схему армейцев на три центральных защитника, которая позволила Игорю Акинфееву выдать лучший сезон в карьере по количеству сухих матчей в чемпионате России. А учитывая околофутбольный фон пресс-конференций Луческу заставил многих, даже болельщиков "Спартака" переживать в этой борьбе за своих извечных соперников.
"Зенит" второй раз подряд остаётся вне зоны лиги чемпионов. Команда с самым большим бюджетом в чемпионате будет вынуждена довольствоваться участием во втором по значимости клубном турнире Старого света. Будет ли это участие происходить при непосредственном руководстве Луческу - зависит от руководителей питерского клуба. Но если рассуждать о том, кто более достоин своего места во главе тренерского штаба ЦСКА и "Зенита" - тут всё понятно и так. И в этом плане итоговый результат сезона закономерен до невозможности.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
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