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Андрей Червиченко: интересно, Старостин увидит в этот раз или не очень?

Андрей Червиченко: интересно, Старостин увидит в этот раз или не очень? Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко в эксклюзивном интервью Rusfootball.info поделился эмоциями после последнего тура чемпионата России по футболу.











- Андрей Владимирович, здравствуйте, не отвлекаю вас?

- Нет-нет.

- Скажите смотрели ли вы последний тур, можете ли прокомментировать результаты чемпионата России?

- Какие именно?

- Поражение "Спартака" в последнем матче, невыход "Зенита" в лигу чемпионов, спасение "Арсенала"?

- В принципе, всё закономерно, даже слишком. Комментировать, я думаю, особо нечего. Разве что победу "Оренбурга" над "Ростовом". Думал, что "Ростов" сможет сыграть хотя бы вничью, но, видимо, что-то не получилось. То, что Арсенал выиграет у Спартака, лично у меня сомнений никаких не было. В мою бытность президента Спартака моя команда проиграла "Торпедо-ЗИЛ", и болельщики кричали, что Старостин всё это видит. Интересно, в этот раз увидит или всё таки не очень? То, что выиграет "Зенит", было понятно. "Локомотиву" уже ничего не надо и "Зенит" объективно посильнее соперника, в этом сомнений не было. О победе ЦСКА: понятно, что армейцы на голову сильнее "Анжи". Дальше, какие могут быть значимые результаты? Просто никаких больше.

- Поясните, что не сомневались в победе "Спартака". Каррера заявлял, что хочет набрать 72 очка.

- Обещать жениться и жениться - это две большие разницы. Я говорю исключительно о своих ощущениях. И, как говорят, предчувствия его не обманули. Могу выступить оракулом: в следующем сезоне "Арсенал" два раза проиграет "Спартаку".

- Это интересно, мы запомним. Ещё вопрос: Мирча Луческу давал интервью намедни. Читали?

- За его карьерой я не слежу, как и за всем неприятным.

- Он сказал о вашем интервью от 4-го марта, где вы высказывались негативно о Виталие Мутко, и что он с вами согласен.

- Я думаю, что со мной согласны многие, просто не хотят это произносить вслух, но что он делает с Зенитом, у меня вызывает полную антипатию. Я думаю, что он не приложил максимум усилий, чтобы "Зенит" был хорошей командой. Это худший "Зенит", который я вижу за последние 10 лет. А то, что я говорил 4-го марта, я и сейчас могу это повторить. Не помню все свои интервью, но мы убедились, что Мутко в этом сезоне не раз выступал адвокатом Спартака. Я не припоминаю, чтобы он вставал на защиту других команд. Есть другие моменты, которые на публику не выносятся, но, если у вас есть доверительные отношения с судейским корпусом, вы можете у них поинтересоваться, какие указания давал Мутко судьям.

- Согласитесь, что если "Спартак" на протяжении туров был схож с "Зенитом" по всем атакующим показателям, но не пробивал пенальти, то говорить о заговоре против "Спартака" на этом этапе сложно?

- Это не говорит о заговоре против "Спартака". Только примитивные судьи дают преимущество команде, ставя пенальти. Грамотный судья сажает соперника на свисточек, а пенальти в пользу того, кого ты поддерживаешь - крайняя мера. И если к этому всё идёт, то зачем палиться? Если у вас есть сомнения, попробуйте объяснить пенальти в ворота "Томи"? Вы играете против 23-летних мальчиков. И "Спартак" побеждает за счёт пенальти на Глушакове.

- Луческу говорил, что питерская пресса берет интервью у Рейнгольда, который на 500 процентов фанат "Спартака". Может быть, в связи с этим главный трансфер у "Спартака" не Мутко в РФС, а товарищ Луческу в "Зените", если ему такое мешает?

- Интервью надо брать у всех. Почему нельзя брать интервью у Рейнгольда? Надо выслушивать тех, кто не поддакивает тебе, а жёстко критикует. Это всегда полезно, критика хорошо тебя мотивирует. По поводу судейства Мутко может зафиксировать для себя: почему Турбин судит "Зенит", а Карасёв, с которым у "Спартака" натянутые отношения, ни разу не судил красно-белых? Карасёв - отличный судья, но Турбина же вытаскивают судить "Зенит" и убивать "Зенит", причём, понимаете, а Карасёву не дают судить "Спартак", хотя ещё не факт, что он его бы убивал. Есть многие моменты, которые можно увидеть, и разложить чемпионат по косточкам, но у некоторых после этого будут неприятные лица.
Теги: Червиченко Спартак Зенит
Сегодня, 18:37
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№32 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 20:07) #
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online

чмошному жиробасу бросили кость,а Старостин увидит то,что СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!
Регистрация: 13.05.2017
№31 Написал: ZiNTeR Краснодар (Сегодня, 19:52) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бриг,
Вы как, аллё или не очень? Арсенал Тула остался в РФПЛ - вылетают напрямик Крылья


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Технический редактор портала RusFootball.info
Регистрация: 22.03.2014
№30 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:48) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если у вас есть сомнения, попробуйте объяснить пенальти в ворота "Томи"? Вы играете против 23-летних мальчиков. И "Спартак" побеждает за счёт пенальти на Глушакове.
попробую я...спортаг - тухлый чимпиён


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№29 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:42) #
  • 0
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online

Цитата: Spartak_Champion
А тебе победа над тереком ни что не говорит? Матч вроде бы тоже ничего не решал...

Или над упертым Амкаром - у них дома. Тоже уже - чемпионы!


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№28 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 19:40) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Игорь Владимирович,
Я не дурак и тебя не оскорблял.

Имею свое мнение,и, очевидно оно с твоим не совпадает.
Ответа не жду.

Хамить, конечно, можно и значительно легче.

Ну вот тебе пример. (из твоего же примера) Червиченко ведь домой вернулся?! Может он в Москве с кем-то спутался?
Регистрация: 3.06.2014
№27 Написал: Spartak_Champion (Сегодня, 19:36) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
kraf,
Цитата: kraf
"Челси" - "Сандерленд 5:1

Голы: Манкильо, 3, Виллиан, 9, Азар, 61, Родригес, 78, Батшуайи, 90, 90+2

"Челси": Азар (Родригес, 71), Алонсо, Аспиликуэта, Виллиа, Канте, Коста (Батшуайи, 62), Куртуа, Луис, Мозес, Терри (Кэхилл, 28), Фабрегас

Вот так и в таком составе играют чемпионы в матче в котором для них только одна задача - доказать болельщикам что они играют для них.

А тебе победа над тереком ни что не говорит? Матч вроде бы тоже ничего не решал...
Регистрация: 13.02.2017
№26 Написал: Vitaleng Новороссийск (Сегодня, 19:34) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Игорь Владимирович,
А ты сам дурак или как ? Похоже дурак...
Регистрация: 8.11.2016
№25 Написал: Бриг (Сегодня, 19:32) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Могу выступить оракулом: в следующем сезоне "Арсенал" два раза проиграет "Спартаку"...Какому? Спартак-Нальчик вылетел из ФНЛ, Спартаку-2? smirk
Регистрация: 21.11.2016
№24 Написал: Spartak_Champion (Сегодня, 19:31) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Одиссей,
Евреям слова не давали!
Регистрация: 13.02.2017
№23 Написал: Realist2000 (Сегодня, 19:30) #
  • +1
  •  (3)
online

Когда же он захлебнется в дерьме,что он несет?
Регистрация: 20.03.2017
№22 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:23) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: kraf
Вот так и в таком составе играют чемпионы в матче в котором для них только одна задача - доказать болельщикам что они играют для них.

Нам так стыдно.... Мы больше не будем
Регистрация: 3.03.2007
№21 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 19:23) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kraf
Как вас бомбит от Червиченко!!!

А ведь он только свои мысли высказывает. Ну попадает иногда в точку, ну не приятно. Но бомбить то зачем!

Ты дурак, или как?
Ну, вот пример.
Развелся муж с женой, живет с другой, ростовской блядью, а свою бывшую поливает - и де проститутка, и де тунеядка, и де с судьей спит, а мне де за это алименты насчитали!..
И как дети в этой семье должны реагировать?.


--------------------
«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№20 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 19:22) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Одиссей
Цитата: ММВ
Зачем у него берут интервью о Спартаке? Видно же, что личные обиды берут вверх над здравым смыслом

smile Да какие личные обиды? Человек просто рубит правду-матку не в бровь ,а в глаз. Единственный кто не ссыт говорить правду. Конечно секту это очень раздражает,но, то что "Арсенал" в следующем сезоне отдаст долг "Спартаку" - это разве секрет полишинеля?

Одиссей, тебе пора уже в очередное плавание,лет на двадцать!
Регистрация: 2.08.2015
№19 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 19:21) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
"Челси" - "Сандерленд 5:1

Голы: Манкильо, 3, Виллиан, 9, Азар, 61, Родригес, 78, Батшуайи, 90, 90+2

"Челси": Азар (Родригес, 71), Алонсо, Аспиликуэта, Виллиа, Канте, Коста (Батшуайи, 62), Куртуа, Луис, Мозес, Терри (Кэхилл, 28), Фабрегас

Вот так и в таком составе играют чемпионы в матче в котором для них только одна задача - доказать болельщикам что они играют для них.
Регистрация: 3.06.2014
№18 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:19) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Кепончег УЕФА
Не,этого только вниз, с грохотом и воплями... А сколько сала можно натопить...

Цитата: Sidhe
Червяку - гораздо ниже. Там из него жир вытапливать будут

ну да, ну да - я и имел ввиду отсюда. А там, на вахте, будет сортировка. Естественно под Червяком должен открыться люк, с языками пламени, и жирный кусок сала будет лететь, орать, и кувыркаться, пока не плюхнется в чан со смолой.

Где черт, с лицом Черчесова, будет крутить его на вилах, ежеминутно заставляя орать истошно - "Есть Спартак, а я - говно!!!" И прибавлять под чаном газа.
Регистрация: 3.03.2007
№17 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 19:18) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Как вас бомбит от Червиченко!!!

А ведь он только свои мысли высказывает. Ну попадает иногда в точку, ну не приятно. Но бомбить то зачем!
Регистрация: 3.06.2014
№16 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 19:15) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Убогий ростовский бандос-толстячеооок. )

Пей реланиум, и спи спокойно. Налоги за тебя платят другие.


--------------------
«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№15 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 19:13) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Веня Ерофеев
Конченный, сволочь, выжига и плут


+++
Регистрация: 6.10.2009
№14 Написал: interested (Сегодня, 19:07) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Андрей Владимирович, душа человек, даром что толстый. Всю правду сказал. Гнилая у нас РФПЛ. И Мирча о том же высказался. Что-то прогнило в датском королевстве. Команда, с блеском выигравшая чемпионат, бессовестно сдаёт последний матч в турнире. Бедный Каррера! После такого праздника - ушат дерьма на голову. worried
Регистрация: 18.10.2013
№13 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:04) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Дядя "бывший", лучше прокомментируй Спартак-Терек.
Регистрация: 20.03.2014
№12 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 18:58) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Конченный, сволочь, выжига и плут


--------------------
Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№11 Написал: Sidhe (Сегодня, 18:58) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: капля никотина
Смотри чтоб он тя не увидел и к себе не забрал


Червяку - гораздо ниже. Там из него жир вытапливать будут


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№10 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Смотри чтоб он тя не увидел и к себе не забрал

smiley
Регистрация: 22.09.2007
№9 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:57) #
  • -1
  •  (1)

И, Могу выступить оракулом: в следующем сезоне "Арсенал" два раза проиграет "Спартаку".
Блин,ну и я могу выступить оракулом и предсказать
две победы Спартака в матчах с Арсеналом...
Просто Спартак обьективно намного сильнее,
какие могут быть сомнения.
- Это интересно, мы запомним.
Но оказывается журналист-кретин этого не
понимает,и у него появились сомнения хрен
знает в чём...
Регистрация: 7.05.2010
№8 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:55) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Интересно ,кто же такой журналист без фамилии, который протискивает перлы Червиченко на сайт, все инкогнито, и все время провокационные вопросы,Гульчатай, открой личико.
Регистрация: 20.03.2014
№7 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 18:55) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
увидел и к себе не забрал

Не,этого только вниз, с грохотом и воплями... А сколько сала можно натопить...


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№6 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 18:53) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: ММВ
Зачем у него берут интервью о Спартаке? Видно же, что личные обиды берут вверх над здравым смыслом

smile Да какие личные обиды? Человек просто рубит правду-матку не в бровь ,а в глаз. Единственный кто не ссыт говорить правду. Конечно секту это очень раздражает,но, то что "Арсенал" в следующем сезоне отдаст долг "Спартаку" - это разве секрет полишинеля?
Регистрация: 20.02.2013
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:44) #
  • +3
  •  (7)
online

Смотри чтоб он тя не увидел и к себе не забрал
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 18:41) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ждем поклонников жирного гуру из голубой устрицы
Регистрация: 30.08.2009
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:41) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
..главное тебя не увидел...не мешай пребывать человеку в раю

к стати , какую температуру смолы любишь:? imp
Регистрация: 6.09.2013
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