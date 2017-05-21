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18:47
Массимо Каррера: это поражение никак не влияет на то, что совершили ребята в этом чемпионате (53)
Массимо Каррера: это поражение никак не влияет на то, что совершили ребята в этом чемпионате (53)
18:15
Сергей Ткачев: должны были умирать на поле, а получился, б**, детский садик. Если кто по лицу получит, будет правильно (5)
Сергей Ткачев: должны были умирать на поле, а получился, б**, детский садик. Если кто по лицу получит, будет правильно (5)
18:14
Алексей Герасименко: безобразие что "Зенит" без Лиги Чемпионов, но, думаю Луческу нужно дать поработать (8)
Алексей Герасименко: безобразие что "Зенит" без Лиги Чемпионов, но, думаю Луческу нужно дать поработать (8)
17:51
Мирча Луческу: если бы не условия в матче с "Тереком", "Зенит" сейчас был бы в Лиге чемпионов (25)
Мирча Луческу: если бы не условия в матче с "Тереком", "Зенит" сейчас был бы в Лиге чемпионов (25)
Андрей Червиченко: интересно, Старостин увидит в этот раз или не очень?
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко в эксклюзивном интервью Rusfootball.info поделился эмоциями после последнего тура чемпионата России по футболу.
- Андрей Владимирович, здравствуйте, не отвлекаю вас?
- Нет-нет.
- Скажите смотрели ли вы последний тур, можете ли прокомментировать результаты чемпионата России?
- Какие именно?
- Поражение "Спартака" в последнем матче, невыход "Зенита" в лигу чемпионов, спасение "Арсенала"?
- В принципе, всё закономерно, даже слишком. Комментировать, я думаю, особо нечего. Разве что победу "Оренбурга" над "Ростовом". Думал, что "Ростов" сможет сыграть хотя бы вничью, но, видимо, что-то не получилось. То, что Арсенал выиграет у Спартака, лично у меня сомнений никаких не было. В мою бытность президента Спартака моя команда проиграла "Торпедо-ЗИЛ", и болельщики кричали, что Старостин всё это видит. Интересно, в этот раз увидит или всё таки не очень? То, что выиграет "Зенит", было понятно. "Локомотиву" уже ничего не надо и "Зенит" объективно посильнее соперника, в этом сомнений не было. О победе ЦСКА: понятно, что армейцы на голову сильнее "Анжи". Дальше, какие могут быть значимые результаты? Просто никаких больше.
- Поясните, что не сомневались в победе "Спартака". Каррера заявлял, что хочет набрать 72 очка.
- Обещать жениться и жениться - это две большие разницы. Я говорю исключительно о своих ощущениях. И, как говорят, предчувствия его не обманули. Могу выступить оракулом: в следующем сезоне "Арсенал" два раза проиграет "Спартаку".
- Это интересно, мы запомним. Ещё вопрос: Мирча Луческу давал интервью намедни. Читали?
- За его карьерой я не слежу, как и за всем неприятным.
- Он сказал о вашем интервью от 4-го марта, где вы высказывались негативно о Виталие Мутко, и что он с вами согласен.
- Я думаю, что со мной согласны многие, просто не хотят это произносить вслух, но что он делает с Зенитом, у меня вызывает полную антипатию. Я думаю, что он не приложил максимум усилий, чтобы "Зенит" был хорошей командой. Это худший "Зенит", который я вижу за последние 10 лет. А то, что я говорил 4-го марта, я и сейчас могу это повторить. Не помню все свои интервью, но мы убедились, что Мутко в этом сезоне не раз выступал адвокатом Спартака. Я не припоминаю, чтобы он вставал на защиту других команд. Есть другие моменты, которые на публику не выносятся, но, если у вас есть доверительные отношения с судейским корпусом, вы можете у них поинтересоваться, какие указания давал Мутко судьям.
- Согласитесь, что если "Спартак" на протяжении туров был схож с "Зенитом" по всем атакующим показателям, но не пробивал пенальти, то говорить о заговоре против "Спартака" на этом этапе сложно?
- Это не говорит о заговоре против "Спартака". Только примитивные судьи дают преимущество команде, ставя пенальти. Грамотный судья сажает соперника на свисточек, а пенальти в пользу того, кого ты поддерживаешь - крайняя мера. И если к этому всё идёт, то зачем палиться? Если у вас есть сомнения, попробуйте объяснить пенальти в ворота "Томи"? Вы играете против 23-летних мальчиков. И "Спартак" побеждает за счёт пенальти на Глушакове.
- Луческу говорил, что питерская пресса берет интервью у Рейнгольда, который на 500 процентов фанат "Спартака". Может быть, в связи с этим главный трансфер у "Спартака" не Мутко в РФС, а товарищ Луческу в "Зените", если ему такое мешает?
- Интервью надо брать у всех. Почему нельзя брать интервью у Рейнгольда? Надо выслушивать тех, кто не поддакивает тебе, а жёстко критикует. Это всегда полезно, критика хорошо тебя мотивирует. По поводу судейства Мутко может зафиксировать для себя: почему Турбин судит "Зенит", а Карасёв, с которым у "Спартака" натянутые отношения, ни разу не судил красно-белых? Карасёв - отличный судья, но Турбина же вытаскивают судить "Зенит" и убивать "Зенит", причём, понимаете, а Карасёву не дают судить "Спартак", хотя ещё не факт, что он его бы убивал. Есть многие моменты, которые можно увидеть, и разложить чемпионат по косточкам, но у некоторых после этого будут неприятные лица.
- Андрей Владимирович, здравствуйте, не отвлекаю вас?
- Нет-нет.
- Скажите смотрели ли вы последний тур, можете ли прокомментировать результаты чемпионата России?
- Какие именно?
- Поражение "Спартака" в последнем матче, невыход "Зенита" в лигу чемпионов, спасение "Арсенала"?
- В принципе, всё закономерно, даже слишком. Комментировать, я думаю, особо нечего. Разве что победу "Оренбурга" над "Ростовом". Думал, что "Ростов" сможет сыграть хотя бы вничью, но, видимо, что-то не получилось. То, что Арсенал выиграет у Спартака, лично у меня сомнений никаких не было. В мою бытность президента Спартака моя команда проиграла "Торпедо-ЗИЛ", и болельщики кричали, что Старостин всё это видит. Интересно, в этот раз увидит или всё таки не очень? То, что выиграет "Зенит", было понятно. "Локомотиву" уже ничего не надо и "Зенит" объективно посильнее соперника, в этом сомнений не было. О победе ЦСКА: понятно, что армейцы на голову сильнее "Анжи". Дальше, какие могут быть значимые результаты? Просто никаких больше.
- Поясните, что не сомневались в победе "Спартака". Каррера заявлял, что хочет набрать 72 очка.
- Обещать жениться и жениться - это две большие разницы. Я говорю исключительно о своих ощущениях. И, как говорят, предчувствия его не обманули. Могу выступить оракулом: в следующем сезоне "Арсенал" два раза проиграет "Спартаку".
- Это интересно, мы запомним. Ещё вопрос: Мирча Луческу давал интервью намедни. Читали?
- За его карьерой я не слежу, как и за всем неприятным.
- Он сказал о вашем интервью от 4-го марта, где вы высказывались негативно о Виталие Мутко, и что он с вами согласен.
- Я думаю, что со мной согласны многие, просто не хотят это произносить вслух, но что он делает с Зенитом, у меня вызывает полную антипатию. Я думаю, что он не приложил максимум усилий, чтобы "Зенит" был хорошей командой. Это худший "Зенит", который я вижу за последние 10 лет. А то, что я говорил 4-го марта, я и сейчас могу это повторить. Не помню все свои интервью, но мы убедились, что Мутко в этом сезоне не раз выступал адвокатом Спартака. Я не припоминаю, чтобы он вставал на защиту других команд. Есть другие моменты, которые на публику не выносятся, но, если у вас есть доверительные отношения с судейским корпусом, вы можете у них поинтересоваться, какие указания давал Мутко судьям.
- Согласитесь, что если "Спартак" на протяжении туров был схож с "Зенитом" по всем атакующим показателям, но не пробивал пенальти, то говорить о заговоре против "Спартака" на этом этапе сложно?
- Это не говорит о заговоре против "Спартака". Только примитивные судьи дают преимущество команде, ставя пенальти. Грамотный судья сажает соперника на свисточек, а пенальти в пользу того, кого ты поддерживаешь - крайняя мера. И если к этому всё идёт, то зачем палиться? Если у вас есть сомнения, попробуйте объяснить пенальти в ворота "Томи"? Вы играете против 23-летних мальчиков. И "Спартак" побеждает за счёт пенальти на Глушакове.
- Луческу говорил, что питерская пресса берет интервью у Рейнгольда, который на 500 процентов фанат "Спартака". Может быть, в связи с этим главный трансфер у "Спартака" не Мутко в РФС, а товарищ Луческу в "Зените", если ему такое мешает?
- Интервью надо брать у всех. Почему нельзя брать интервью у Рейнгольда? Надо выслушивать тех, кто не поддакивает тебе, а жёстко критикует. Это всегда полезно, критика хорошо тебя мотивирует. По поводу судейства Мутко может зафиксировать для себя: почему Турбин судит "Зенит", а Карасёв, с которым у "Спартака" натянутые отношения, ни разу не судил красно-белых? Карасёв - отличный судья, но Турбина же вытаскивают судить "Зенит" и убивать "Зенит", причём, понимаете, а Карасёву не дают судить "Спартак", хотя ещё не факт, что он его бы убивал. Есть многие моменты, которые можно увидеть, и разложить чемпионат по косточкам, но у некоторых после этого будут неприятные лица.
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