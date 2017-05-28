Томас Тухель: мы хорошо начали, забили гол, а потом перестали играть в футбол

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель прокомментировал победу в финале Кубка Германии над "Айнтрахтом" Ф (2:1)."Мы хорошо начали, забили гол, а потом перестали играть в футбол. У нас возникли проблемы в защите, мы пропустили гол и нам повезло, что первый тайм не закончился хуже. Я полностью опустошён, говорю честно. Была проделана тяжёлая работа и это не самая лучшая наша игра, но нам всё удалось.Что касается игры Дембеле, то это сумасшествие. Он отдавал пасы во все направления. Он наносил удары обеими ногами", - цитирует Тухеля официальный сайт клуба.