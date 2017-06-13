Арарат взрывает трансферный рынок. Что это за команда?

Валерий Оганесян

Андраник Керопян

Арам Габрелянов

ФК «Арарат» стремительно влетел в информационное поле, подписав несколько громких имен. Авторпровел расследование и в 10 вопросах объясняет, что это за команда, и кто за ней стоит.Московский футбольный клуб «Арарат» взорвал трансферный рынок: еще месяц назад никому не известная команда подписала Романа Павлюченко, Марата Измайлова, Алексея Ребко и еще пару менее громких имен. Тренером назначен Сергей Булатов, работавший до этого в «Урале» и ФК «Сахалин». Судя по всему, будут и еще громкие трансферы.Это нормально. Клуб основан в марте 2017 года, 3 месяца назад. Название не случайное, оно напрямую отсылает к легендарному советскому «Арарату», даже домашняя форма команды выполнена в классической расцветке ереванского клуба. Широкая публика впервые узнала о команде 30 мая, когда в сети появилось вот это фото:Новый сезон они начнут во 2 дивизионе, зона «Центр».Пока же команда рубится в третьем дивизионе и занимает там 15 место из 18 команд (были бы выше, но с команды снято 6 очков за выход на поле незаявленного игрока).Да. Давайте посмеемся вместе.Создатель команды – футбольный агентКратко, наиболее известные главы его биографии:- Оганесян был близок к руководству «Урала» и именно он собрал состав, с которым команда в свое время выбралась в Премьер-лигу. Подписал таких людей, как Асеведо, Манучарян и Лунгу, однако через какое-то время рассорился с президентом Григорием Ивановым и покинул команду.- После этого он решил собрать свой клуб с блэкджеком и чем-нибудь еще. За две недели до начала армянского чемпионата он приобрел терпящий финансовое бедствие ереванский «Улисс» за 1 миллион долларов, собрал команду и даже смог выйти в еврокубки. Но к концу сезона в команду должны были прийти спонсоры, так как у Оганесяна на все денег не хватало. Спонсоры не пришли. Команда развалилась.- Следующей главой его карьеры стал пост спортивного директора в… «Торпедо» Армавир. Он в стиле Курбана Бекиевича перевез туда весь основной состав «Улисса», позвал Валерия Карпина, сделавшего клубу лучшую рекламу, и, казалось бы, все должно было быть хорошо.Но наспех собранная команда, обалдевавший от реалий ФНЛ тренер и странные подковерные игры в руководстве команды привели к тому, что Оганесян был уволен, а команда вылетела во второй дивизион.- В следующий раз он появился в информационном поле уже как создатель «Арарата». Вице-президентом нового клуба стал, до этого работавший журналистом в Life, а тренером, как мы уже говорили, Сергей Булатов, с которым Оганесян работал в «Урале».Возникает логичный вопрос: если Оганесяну не хватило денег на «Улисс», то откуда у него средства на команду в Москве? Это интересная загадка, над которой бьются лучшие умы расследовательской журналистики России – известно лишь, что у клуба есть некий дополнительный неизвестный спонсор. Также мы знаем, что «моральную поддержку» «Арарату» оказывает, создатель Lifenews, однако денег он, судя по всему, не вкладывает.В «Улиссе» и «Торпедо» Оганесяну помогали такие мощные фигуры футбольной среды как Джеван Челоянц (бывший акционер «Спартака») и Олег Мкртчан (бывший спонсор «Кубани»).Официально «Арарат» заявляет, что планирует получать финансирование от болельщиков, через продажу акций.Помимо, конечно, славы, и медалей Лиги чемпионов, клуб ставит себе следующие задачи:- С первой попытки выйти в ФНЛ.- Пройти далеко в Кубке России.- Массово привлекать армянских болельщиков и искать армянских футболистов по всему миру, чтобы создать всемирный клуб всех армян.Если у вас возникает этот вопрос, то вы, скорее всего, давно не бывали в Москве.Ну, сколько-то есть, но немного. Вот состав «Арарата» от 3 июня.Пока клуб комплектуется выпускниками академий, не нашедшими себе места, и звездами прошлого, которых не взяли в «Таганрогскую птицефабрику». Последние скорее всего для пиара, чтобы привлечь болельщиков, но и армяне будут, обещали.Тсс! Не ломайте утопию так рано.Да и Леонтич может услышать.Да и армяне будут с российским паспортом.Да, похоже. Узнать, действительно ли Оганесян горит идеей создать пан-армянскую команду, или же у него просто нескучные схемы заработка, мы сможем только через год, в конце сезона.Запасаются попкорном и ждут