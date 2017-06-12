Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна стал игроком "Фенербахче", передает пресс-служба турецкого клуба.Сообщается, что клубы достигли договоренности между собой о трансфере. Французский хавбек подпишет контракт, когда откроется трансферное окно.