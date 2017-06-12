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Матье Вальбуэна стал игроком "Фенербахче"

Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна стал игроком "Фенербахче", передает пресс-служба турецкого клуба.

Сообщается, что клубы достигли договоренности между собой о трансфере. Французский хавбек подпишет контракт, когда откроется трансферное окно.
Теги: Вальбуэна Фенербахче
Сегодня, 13:59
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