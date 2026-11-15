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"Челябинск" одержал уверенную победу над "Велесом" в матче с шестью голами

"Велес" ушел на выезде от разгрома в матче с "Челябинском" в 19-м туре Первой лиги (2:4).
Фото: ФК "Челябинск"
Защитник Хетаг Кочиев вывел хозяев поля вперед в самом дебюте встречи, забив уже на пятой минуте. Гости отыгрались на 13-й минуте после точного удара нападающего Карима Гираева, однако следом пропустили сразу три мяча. Уйти от разрома московская команда смогла на 65-й минуте благодаря дублю Гираева.

Первая лига

19 тур

Голы: Кочиев, 5, 51, Мирошниченко, 22, Урванцев, 28 - Гираев, 13, 65.

"Челябинск": Ломаев, Кочиев, Лысцов, Гатин, Грибакин, Самойлов, Кертанов (Макаров, 68), Мирошниченко (Покотыло, 64), Левин (Сафронов, 64), Гаджимурадов, Урванцев (Каменщиков, 68).

"Велес": Самок, Плиев, Колосков, Котов (Скворцов, 46), Безчаснюк (Галкин, 31), Завезён, Смирнов (Кучугура, 43), Шубин, Никин (Меликов, 43), Корольков, Гираев.

Предупреждения: Колосков, 62, Гатин, 65, Плиев, 67.

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