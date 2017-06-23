Александр Самедов прочел стихотворение в рамках проекта "Лирика футбола" (видео)

Свернуть все/Развернуть все
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:04
Валерий Газзаев: Мексика ставит задачу выиграть Кубок конфедераций, а РФС - популяризировать футбол (7)
Валерий Газзаев: Мексика ставит задачу выиграть Кубок конфедераций, а РФС - популяризировать футбол (7)
Вчера 23:53
"Ливерпуль" официально объявил о трансфере Салаха (3)
"Ливерпуль" официально объявил о трансфере Салаха (3)
Вчера 23:48
Роман Широков: Россия дала надежду на то, что может играть на равных с такими соперниками, как Португалия (3)
Роман Широков: Россия дала надежду на то, что может играть на равных с такими соперниками, как Португалия (3)
Вчера 23:40
По стопам Слуцкого. Почему Россия проиграла Португалии (14)
По стопам Слуцкого. Почему Россия проиграла Португалии (14)
Вчера 23:28
Фоторепортаж с матча Германия - Чили
Фоторепортаж с матча Германия - Чили
Вчера 23:28
Вадим Афонин перешел в "Анжи"
Вадим Афонин перешел в "Анжи"
Вчера 22:51
Сборная Германии сыграла вничью с командой Чили (6)
Сборная Германии сыграла вничью с командой Чили (6)
Вчера 22:35
Тим Кэхилл: стадион "Санкт-Петербург" очень красивый (6)
Тим Кэхилл: стадион "Санкт-Петербург" очень красивый (6)
Вчера 21:50
Певица Нюша готова выступить на церемонии открытия ЧМ-2018 (6)
Певица Нюша готова выступить на церемонии открытия ЧМ-2018 (6)
Вчера 21:11
Полузащитник сборной Камеруна: мы чувствуем себя в России как дома, нам это очень приятно
Полузащитник сборной Камеруна: мы чувствуем себя в России как дома, нам это очень приятно
Вчера 20:51
Виталий Мутко: Роналду - номер один в футболе, его умение оказаться в нужном месте уникально (6)
Виталий Мутко: Роналду - номер один в футболе, его умение оказаться в нужном месте уникально (6)
Вчера 20:41
Сборная Португалии заселилась в отель в Санкт-Петербурге (1)
Сборная Португалии заселилась в отель в Санкт-Петербурге (1)
Александр Самедов прочел стихотворение в рамках проекта "Лирика футбола" (видео)
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов принял участие в проекте "Лирика футбола", который организован в преддверии Чемпионата мира в России.
Хавбек прочитал стихотворение Эдуарда Асадова "Когда мне встречается в людях дурное…".
Хавбек прочитал стихотворение Эдуарда Асадова "Когда мне встречается в людях дурное…".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.