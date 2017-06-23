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Александр Самедов прочел стихотворение в рамках проекта "Лирика футбола" (видео)

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов принял участие в проекте "Лирика футбола", который организован в преддверии Чемпионата мира в России.

Хавбек прочитал стихотворение Эдуарда Асадова "Когда мне встречается в людях дурное…".

Теги: Самедов
Сегодня, 11:53
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