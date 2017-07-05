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Лиссабонский "Спортинг" взял в аренду Фабиу Коэнтрау

Защитник мадридского "Реала" Фабиу Коэнтрау перебрался в состав лиссабонского "Спортинга", сообщает официальный сайт португальского клуба.

Футболист будет выступать за "львов" на правах годичной аренды.
Теги: Спортинг Коэнтрау
Сегодня, 17:09
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