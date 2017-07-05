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Роберт Евдокимов: на сборную России не оказывает давления то, что они не могут добиться результата
Роберт Евдокимов: на сборную России не оказывает давления то, что они не могут добиться результата
Лиссабонский "Спортинг" взял в аренду Фабиу Коэнтрау
Защитник мадридского "Реала" Фабиу Коэнтрау перебрался в состав лиссабонского "Спортинга", сообщает официальный сайт португальского клуба.
Футболист будет выступать за "львов" на правах годичной аренды.
Футболист будет выступать за "львов" на правах годичной аренды.
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