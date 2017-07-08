Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Игорь Лебедев пригласил Юрия Жиркова на чашечку чая

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев пригласил полузащитника сборной России Юрия Жиркова на личную встречу.

"Приглашаю Юрия Жиркова на чашечку чаю в Парламент", - написал Лебедев в твиттере.

Напомним, после поражения сборной России от Мексики (1:2) на Кубке конфедераций Лебедев заявил, что Жиркову, который заработал удаление, "надо в морду дать". Позднее он извинился перед футболистом.
Теги: Жирков Лебедев
Сегодня, 13:58
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.