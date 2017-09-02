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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Кобелев: вернул Денисова в команду после звонка Мутко
Бывший наставник "Динамо" Андрей Кобелев рассказал о причинах возвращения в состав полузащитника Игоря Денисова.
– Я вернул его в "Динамо" вопреки футбольным принципам, в ущерб результату, команде и себе. А произошло это благодаря одному руководителю, который попросил это сделать в интересах сборной. Нет, никаких конфликтов с Денисовым у нас не было. Но, с моей точки зрения, для той нашей команды он был лишним. Я ему это сказал, когда мы абсолютно тихо и спокойно поговорили: "Игорь, ты перерос эту команду. Ты должен играть в более сильном коллективе, где тебе будет комфортно. А у нас сейчас немножко другая ситуация. Мы должны сейчас вгрызаться и держаться вместе". Это было в конце первой части чемпионата, когда я на три игры его отстранил. Никто не верит, что у нас не было конфликта. Но это так! Я просто дал ему три месяца, чтобы найти себе команду, в которой ему удобно будет играть.
– Сейчас не стали бы возвращать его даже при таком звонке?
– Нет.
– Назовете фамилию звонившего?
– Не буду. Пусть люди догадаются с трех раз. Понятно, что это был Виталий Леонтьевич. Но ни "Динамо", ни сборной это на пользу не пошло.
СЭ
– Я вернул его в "Динамо" вопреки футбольным принципам, в ущерб результату, команде и себе. А произошло это благодаря одному руководителю, который попросил это сделать в интересах сборной. Нет, никаких конфликтов с Денисовым у нас не было. Но, с моей точки зрения, для той нашей команды он был лишним. Я ему это сказал, когда мы абсолютно тихо и спокойно поговорили: "Игорь, ты перерос эту команду. Ты должен играть в более сильном коллективе, где тебе будет комфортно. А у нас сейчас немножко другая ситуация. Мы должны сейчас вгрызаться и держаться вместе". Это было в конце первой части чемпионата, когда я на три игры его отстранил. Никто не верит, что у нас не было конфликта. Но это так! Я просто дал ему три месяца, чтобы найти себе команду, в которой ему удобно будет играть.
– Сейчас не стали бы возвращать его даже при таком звонке?
– Нет.
– Назовете фамилию звонившего?
– Не буду. Пусть люди догадаются с трех раз. Понятно, что это был Виталий Леонтьевич. Но ни "Динамо", ни сборной это на пользу не пошло.
СЭ
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