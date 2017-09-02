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Андрей Кобелев: вернул Денисова в команду после звонка Мутко

Бывший наставник "Динамо" Андрей Кобелев рассказал о причинах возвращения в состав полузащитника Игоря Денисова.

– Я вернул его в "Динамо" вопреки футбольным принципам, в ущерб результату, команде и себе. А произошло это благодаря одному руководителю, который попросил это сделать в интересах сборной. Нет, никаких конфликтов с Денисовым у нас не было. Но, с моей точки зрения, для той нашей команды он был лишним. Я ему это сказал, когда мы абсолютно тихо и спокойно поговорили: "Игорь, ты перерос эту команду. Ты должен играть в более сильном коллективе, где тебе будет комфортно. А у нас сейчас немножко другая ситуация. Мы должны сейчас вгрызаться и держаться вместе". Это было в конце первой части чемпионата, когда я на три игры его отстранил. Никто не верит, что у нас не было конфликта. Но это так! Я просто дал ему три месяца, чтобы найти себе команду, в которой ему удобно будет играть.

– Сейчас не стали бы возвращать его даже при таком звонке?

– Нет.

– Назовете фамилию звонившего?

– Не буду. Пусть люди догадаются с трех раз. Понятно, что это был Виталий Леонтьевич. Но ни "Динамо", ни сборной это на пользу не пошло.

СЭ
Теги: Кобелев Денисов Мутко Динамо
Сегодня, 13:50
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(2)
№6 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 14:34) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Kytarba
Кобелев лучше спросил бы себя,почему он так и не стал тренером..

Бредишь, в 2008 вместо третьего места Динамо Кобелева было бы чемпионом, если бомжи после первого круга по беспределу не забрали бы Данни.
Цитата: Одиссей
Странно,а "Локомотиву" пошло на пользу. Так может быть дело не в Денисове,а в тренере?

Еще не вечер. Зенит, Анжи, Динамо- везде тренеры виноваты?
Регистрация: 19.10.2008
№5 Написал: molzino Ногинск (Сегодня, 14:16) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Одиссей,
А ты с ним пил ? Иди мацу грызи.
Регистрация: 23.03.2015
№4 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 14:05) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Странно,а "Локомотиву" пошло на пользу. Так может быть дело не в Денисове,а в тренере? Почему у "старого алкаша" Семина команда прет,а молодой"перспективный" тренер запомнился лишь тем.что нахлобучил "Динамо" подписав Погребняка.от которого пользы как с козла молока. sweat_smile
Регистрация: 20.02.2013
№3 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 14:03) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Химки»
К чему этот разговор для чего,для кого..тогда Денисов оставался без команды,это ситуация не как не устраивала сборной,Денисов тогда был в основе сборной,а, сборная решала вопросы с чемпионатом Европы..тогда не стоял вопрос перерос команду или еще что то вроде этого,нужна была игровая практика..Гранат напр.играл в ФНЛ, но его мастерство не исчезло,у Бердиева он основной из основных..
Кобелев лучше спросил бы себя,почему он так и не стал тренером..ну и на десерт Кержаков в "Динамо"при Кобелеве был сонным,как и вся его команда,как только Кержаков перешел опять в "Зенит"опять пошли голы..
Регистрация: 17.03.2008
№2 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 14:00) #
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– Назовете фамилию звонившего?

Не буду. Понятно, что это был Виталий Леонтьевич

laughing


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 13:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ну, если сборной не пошло на пользу, значит, переросток перерос - только по зарплате... но никак не по классу.
Регистрация: 24.09.2013
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