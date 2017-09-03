Давид Вилья: Иско провел отличный матч

Нападающий сборной Испании Давид Вилья прокомментировал победу своей команды в матче против Италии (3:0) в отборе на ЧМ-2018."Мы заслужили такой результат матча с Италией. Иско провел отличный матч. Займем ли мы первое место? Надо быть реалистами и играть на победу с любым соперником", - цитирует Вилью Rai Sport.