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Давид Вилья: Иско провел отличный матч

Нападающий сборной Испании Давид Вилья прокомментировал победу своей команды в матче против Италии (3:0) в отборе на ЧМ-2018.

"Мы заслужили такой результат матча с Италией. Иско провел отличный матч. Займем ли мы первое место? Надо быть реалистами и играть на победу с любым соперником", - цитирует Вилью Rai Sport.
Теги: Вилья Иско Сборная Испании Сборная Италии
Сегодня, 10:48
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