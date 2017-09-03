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Хабаровск
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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Давид Вилья: Иско провел отличный матч
Нападающий сборной Испании Давид Вилья прокомментировал победу своей команды в матче против Италии (3:0) в отборе на ЧМ-2018.
"Мы заслужили такой результат матча с Италией. Иско провел отличный матч. Займем ли мы первое место? Надо быть реалистами и играть на победу с любым соперником", - цитирует Вилью Rai Sport.
"Мы заслужили такой результат матча с Италией. Иско провел отличный матч. Займем ли мы первое место? Надо быть реалистами и играть на победу с любым соперником", - цитирует Вилью Rai Sport.
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