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"Авангард" объявил об отставке главного тренера Игоря Беляева

Российский специалист Игорь Беляев подал в отставку с поста главного тренера "Авангарда".

"Сегодня, 5 сентября 2017 года, состоялось общее собрание футбольной команды ФК "Авангард". На собрании Беляев Игорь Александрович сообщил о намерении подать в отставку с поста главного тренера. Руководство клуба поблагодарило Игоря Александровича за многолетнюю работу в структуре клуба и приняло отставку.

Было принято решение до момента утверждения новой кандидатуры оставить Игоря Беляева исполняющим обязанности главного тренера. При этом решено, что Игорь Александрович войдет в состав нового тренерского штаба команды", – говорится в сообщении пресс-службы курского клуба.
Теги: Авангард Беляев
Сегодня, 13:12
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