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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Тарханов: зимнее трансферное окно должно быть
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов высказал мнение о предложении наставника "Арсенала" Арсена Венгера запретить зимнее трансферное окно.
"Должно быть зимнее трансферное окно, потому что, например, в России большой перерыв - декабрь, январь, февраль весь. Нужно, чтобы игроки перемещались. Внутри чемпионата тоже не нужно запрещать переходы.
Закрывать трансферное окно за двое суток до старта сезона? Должно быть международное право перехода. Зависит от национальности. Если это российский футболист, можно перемещать, я думаю. Если запретить зимнее трансферное окно, игрок будет год мучиться и не сможет никуда уйти", - цитирует Тарханова "Спорт FM".
"Должно быть зимнее трансферное окно, потому что, например, в России большой перерыв - декабрь, январь, февраль весь. Нужно, чтобы игроки перемещались. Внутри чемпионата тоже не нужно запрещать переходы.
Закрывать трансферное окно за двое суток до старта сезона? Должно быть международное право перехода. Зависит от национальности. Если это российский футболист, можно перемещать, я думаю. Если запретить зимнее трансферное окно, игрок будет год мучиться и не сможет никуда уйти", - цитирует Тарханова "Спорт FM".
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