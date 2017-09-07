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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Антон Заболотный: естественно, мне будет сложнее, чем Дзюбе и Кокорину
Нападающий сборной России и "Тосно" Антон Заболотный высказал мнение по поводу конкуренции в сборной России.
– На Вашей позиции в сборной самая большая конкуренция. Как оцениваете: тяжело будет бороться за место в основе?
– Я не считаю, что между мной и основными конкурентами в сборной есть какая-то пропасть. Мы играем в одном чемпионате и порой друг против друга, поэтому у меня в любом случае есть шанс, и я его не упущу. Понятно, что такие футболисты как Дзюба, Кокорин – очень талантливы, но талант уходит на второй план, если на первый выходит работоспособность. В футболе много примеров, когда в национальную команду могли попасть игроки из низших дивизионов.
– Вы считаете, что, играя в скромном «Тосно», можно конкурировать с форвардами топ-клубов?
– Естественно, я осознаю то, что мне будет гораздо сложнее, чем другим. Когда «Тосно» играет, например, с «Зенитом», понятно, что «Тосно» будет сложнее, и тут никаких секретов нет. И мне как форварду будет более слодно играть в нападении, чем тому же Кокорину в «Зените». С другой стороны, футбол тем и прекрасен, что можно раскрыть себя и не в топ-клубе. Если меня вызвали в сборную из «Тосно», наверное это не случайно.
– А Вы поддерживаете отношения с ребятами из «Зенита»?
– Близко нет, не общаемся. На этих сборах я познакомился с Далером Кузяевым, он классный парень, мы много общались. Он рассказывал о своем клубе, я – о своем.
Советский спорт
– На Вашей позиции в сборной самая большая конкуренция. Как оцениваете: тяжело будет бороться за место в основе?
– Я не считаю, что между мной и основными конкурентами в сборной есть какая-то пропасть. Мы играем в одном чемпионате и порой друг против друга, поэтому у меня в любом случае есть шанс, и я его не упущу. Понятно, что такие футболисты как Дзюба, Кокорин – очень талантливы, но талант уходит на второй план, если на первый выходит работоспособность. В футболе много примеров, когда в национальную команду могли попасть игроки из низших дивизионов.
– Вы считаете, что, играя в скромном «Тосно», можно конкурировать с форвардами топ-клубов?
– Естественно, я осознаю то, что мне будет гораздо сложнее, чем другим. Когда «Тосно» играет, например, с «Зенитом», понятно, что «Тосно» будет сложнее, и тут никаких секретов нет. И мне как форварду будет более слодно играть в нападении, чем тому же Кокорину в «Зените». С другой стороны, футбол тем и прекрасен, что можно раскрыть себя и не в топ-клубе. Если меня вызвали в сборную из «Тосно», наверное это не случайно.
– А Вы поддерживаете отношения с ребятами из «Зенита»?
– Близко нет, не общаемся. На этих сборах я познакомился с Далером Кузяевым, он классный парень, мы много общались. Он рассказывал о своем клубе, я – о своем.
Советский спорт
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