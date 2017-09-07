Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Манчестер Юнайтед" выступил с поддержкой ЛГБТ-сообщества

"Манчестер Юнайтед" выступил в поддержку ЛГБТ-сообщества, сообщает пресс-служба клуба.

Капитан команды будет носить повязку с цветами организации.

Ранее с поддержкой геев выступил полузащитник английского клуба Поль Погба.
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 21:21
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 21:26) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
судей чтоли?
Регистрация: 9.11.2013
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:25) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
дизлайк и отписка.
а если серьезно. заи ***ов продвигать


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.