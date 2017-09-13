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Юлиан Дракслер: "ПСЖ" нужно продолжать расти

Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер прокомментировал победу над "Селтиком" в матче группового турнира Лиги чемпионов (5:0).

"Я бы сказал, что это был идеальный старт. В первом тайме мы проделали отличную работу и вели к перерыву уже со счетом 3:0, что облегчило нам задачу. В конце концов мы очень счастливы. Прежде всего было важно получить 3 очка в стартовом матче, всегда важно хорошо начинать новый еврокубковый сезон. Команды знают, что мы хороши, но в Лиге чемпионов всегда важны мелкие детали. Это хорошее начало, не больше и не меньше. "ПСЖ" нужно продолжать расти", - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.
Теги: Дракслер ПСЖ Селтик
Сегодня, 04:22
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