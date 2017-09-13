"Авангард" объявил о назначении Хасанби Биджиева главным тренером команды

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит ЦСКА в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Новости партнеров
Лента новостей:
11:10
Маурицио Сарри: "Шахтер" остается малоизвестным в Италии, но это хорошая техничная команда (2)
Маурицио Сарри: "Шахтер" остается малоизвестным в Италии, но это хорошая техничная команда (2)
09:57
Валерий Газзаев: у меня есть план для сборной - осенью сыграть с "Енисеем" и "Крыльями Советов" (3)
Валерий Газзаев: у меня есть план для сборной - осенью сыграть с "Енисеем" и "Крыльями Советов" (3)
09:35
Массимо Каррера - экс тренеру "Марибора": "Спартак" - самая слабая команда в группе? Игра покажет (14)
Массимо Каррера - экс тренеру "Марибора": "Спартак" - самая слабая команда в группе? Игра покажет (14)
08:33
ЦСКА вернулся в Москву (фото) (1)
ЦСКА вернулся в Москву (фото) (1)
02:42
Алексей Сафонов: думаю, после ЧМ-2018 вложения бюджетных средств в профессиональный футбол сократятся
Алексей Сафонов: думаю, после ЧМ-2018 вложения бюджетных средств в профессиональный футбол сократятся
01:23
Алехандро Гримальдо: судейство в матче с ЦСКА? Бывает, что судят в твою пользу, а бывает - в чужую
Алехандро Гримальдо: судейство в матче с ЦСКА? Бывает, что судят в твою пользу, а бывает - в чужую
00:12
Виктор Ганчаренко: мы не бросили играть после гола, верили, что можем изменить ход игры (видео) (20)
Виктор Ганчаренко: мы не бросили играть после гола, верили, что можем изменить ход игры (видео) (20)
Вчера 23:44
Голы Неймара и Мбаппе помогли "ПСЖ" обыграть "Селтик" (1)
Голы Неймара и Мбаппе помогли "ПСЖ" обыграть "Селтик" (1)
"Авангард" объявил о назначении Хасанби Биджиева главным тренером команды
Хасанби Биджиев сегодня, 13 сентября, был представлен в качестве главного тренера курского "Авангарда".
51-летний специалист возглавил тренерский штаб команды и сегодня же провел первую тренировку. Старшим тренером будет Игорь Чугайнов. Экс-наставник курян Игорь Александрович Беляев назначен на должность тренера команды.
ФК "Авангард" Курск
51-летний специалист возглавил тренерский штаб команды и сегодня же провел первую тренировку. Старшим тренером будет Игорь Чугайнов. Экс-наставник курян Игорь Александрович Беляев назначен на должность тренера команды.
ФК "Авангард" Курск
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.