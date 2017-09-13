Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит ЦСКА в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Авангард" объявил о назначении Хасанби Биджиева главным тренером команды

Хасанби Биджиев сегодня, 13 сентября, был представлен в качестве главного тренера курского "Авангарда".

51-летний специалист возглавил тренерский штаб команды и сегодня же провел первую тренировку. Старшим тренером будет Игорь Чугайнов. Экс-наставник курян Игорь Александрович Беляев назначен на должность тренера команды.

ФК "Авангард" Курск
Теги: Авангард
Сегодня, 12:30
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.