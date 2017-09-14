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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Червиченко: футбол может стать окупаемым, когда зарплаты игроков станут привязаны к реалиям нашей жизни
Экс-глава "Спартака" Андрей Червиченко, считает, что нашим клубам далеко до реальной самоокупаемости и назвал условия, при которых это может стать возможным, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Можно ли в нашем футболе хоть как-то ставить задачу реальной самоокупаемости клубов? Кто, на Ваш взгляд, наиболее близок к этому?
- Ситуация такова. Футбол наш будет самоокупаемым, когда основная масса игроков у нас будет местная и объективно привязана пусть даже к очень высоким, но к реалиям нашей жизни. Я имею в виду зарплаты. Бюджет формируется как? Телевидение наше дает копейки по сравнению с Англией, Францией и Германией. Как мы подравняемся по самоокупаемости, если там идет разговор о миллиардах, а у нас и о ста миллионах не идет речь? Десятикратная разница.
Во-вторых, цена на билеты. У нас московские команды пытаются ставить цены, сопоставимые с немецкими или английскими, но все равно это несравнимо. Цена, в общем, разнится в десятки раз. А футболистов пытаются покупать на западе по ценам, которые там существуют и даже еще с "русской" надбавкой. Это когда человек не хочет ехать, поэтому ему надо платить в полтора-два раза больше, чтоб он поехал в нашу, с их точки зрения, дремучую страну. И пока эта формула не будет аннулирована, до тех пор окупаемости никакой не будет.
Либо футболисты должны получать деньги, соответствующие потребителям, то есть телевидению и зрителям. Либо телевидение и зрители должны отдавать деньги, соответствующие потребностям играющих футболистов. А сейчас в этом очень болшая разница - потребление футболистов в разы больше, чем доходность от зрителей.
- То есть это на данный момент это нереальная задача для клубов премьер-лиги и ФНЛ?
- Ну, если говорить о команде, которая борется за выживание в ФНЛ - это одна ситуация, а если о той, которая хочет пробиться в РФПЛ, то другая. Посмотрите, команда "Арарат". Там звездные игроки, а деньги получают более менее адекватные. Но опять же, эти деньги дают акционеры. Я, честно говоря, не знаю у нас ни одной команды, которая бы могла окупить хотя бы половину бюджета. Только реально, а не нарисовав спонсорский контракт - сами себе заплатили и сказали, что это доходы со стороны. Думаю, у нас нет такой команды.
- Можно ли в нашем футболе хоть как-то ставить задачу реальной самоокупаемости клубов? Кто, на Ваш взгляд, наиболее близок к этому?
- Ситуация такова. Футбол наш будет самоокупаемым, когда основная масса игроков у нас будет местная и объективно привязана пусть даже к очень высоким, но к реалиям нашей жизни. Я имею в виду зарплаты. Бюджет формируется как? Телевидение наше дает копейки по сравнению с Англией, Францией и Германией. Как мы подравняемся по самоокупаемости, если там идет разговор о миллиардах, а у нас и о ста миллионах не идет речь? Десятикратная разница.
Во-вторых, цена на билеты. У нас московские команды пытаются ставить цены, сопоставимые с немецкими или английскими, но все равно это несравнимо. Цена, в общем, разнится в десятки раз. А футболистов пытаются покупать на западе по ценам, которые там существуют и даже еще с "русской" надбавкой. Это когда человек не хочет ехать, поэтому ему надо платить в полтора-два раза больше, чтоб он поехал в нашу, с их точки зрения, дремучую страну. И пока эта формула не будет аннулирована, до тех пор окупаемости никакой не будет.
Либо футболисты должны получать деньги, соответствующие потребителям, то есть телевидению и зрителям. Либо телевидение и зрители должны отдавать деньги, соответствующие потребностям играющих футболистов. А сейчас в этом очень болшая разница - потребление футболистов в разы больше, чем доходность от зрителей.
- То есть это на данный момент это нереальная задача для клубов премьер-лиги и ФНЛ?
- Ну, если говорить о команде, которая борется за выживание в ФНЛ - это одна ситуация, а если о той, которая хочет пробиться в РФПЛ, то другая. Посмотрите, команда "Арарат". Там звездные игроки, а деньги получают более менее адекватные. Но опять же, эти деньги дают акционеры. Я, честно говоря, не знаю у нас ни одной команды, которая бы могла окупить хотя бы половину бюджета. Только реально, а не нарисовав спонсорский контракт - сами себе заплатили и сказали, что это доходы со стороны. Думаю, у нас нет такой команды.
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