Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Червиченко: футбол может стать окупаемым, когда зарплаты игроков станут привязаны к реалиям нашей жизни

Экс-глава "Спартака" Андрей Червиченко, считает, что нашим клубам далеко до реальной самоокупаемости и назвал условия, при которых это может стать возможным, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Можно ли в нашем футболе хоть как-то ставить задачу реальной самоокупаемости клубов? Кто, на Ваш взгляд, наиболее близок к этому?

- Ситуация такова. Футбол наш будет самоокупаемым, когда основная масса игроков у нас будет местная и объективно привязана пусть даже к очень высоким, но к реалиям нашей жизни. Я имею в виду зарплаты. Бюджет формируется как? Телевидение наше дает копейки по сравнению с Англией, Францией и Германией. Как мы подравняемся по самоокупаемости, если там идет разговор о миллиардах, а у нас и о ста миллионах не идет речь? Десятикратная разница.

Во-вторых, цена на билеты. У нас московские команды пытаются ставить цены, сопоставимые с немецкими или английскими, но все равно это несравнимо. Цена, в общем, разнится в десятки раз. А футболистов пытаются покупать на западе по ценам, которые там существуют и даже еще с "русской" надбавкой. Это когда человек не хочет ехать, поэтому ему надо платить в полтора-два раза больше, чтоб он поехал в нашу, с их точки зрения, дремучую страну. И пока эта формула не будет аннулирована, до тех пор окупаемости никакой не будет.

Либо футболисты должны получать деньги, соответствующие потребителям, то есть телевидению и зрителям. Либо телевидение и зрители должны отдавать деньги, соответствующие потребностям играющих футболистов. А сейчас в этом очень болшая разница - потребление футболистов в разы больше, чем доходность от зрителей.

- То есть это на данный момент это нереальная задача для клубов премьер-лиги и ФНЛ?

- Ну, если говорить о команде, которая борется за выживание в ФНЛ - это одна ситуация, а если о той, которая хочет пробиться в РФПЛ, то другая. Посмотрите, команда "Арарат". Там звездные игроки, а деньги получают более менее адекватные. Но опять же, эти деньги дают акционеры. Я, честно говоря, не знаю у нас ни одной команды, которая бы могла окупить хотя бы половину бюджета. Только реально, а не нарисовав спонсорский контракт - сами себе заплатили и сказали, что это доходы со стороны. Думаю, у нас нет такой команды.
Теги: Червиченко
Сегодня, 12:59
Напечатать
8
(0)
№8 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 14:03) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Стоп. Нашей это чьей? Моей или Червиченко? Среднестатистического жителя РФ или бизнесмена, причем довольно успешного.


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№7 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 13:58) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: о_О
но с их середняками и командами других чемпионатов-вполне.


Дак а стоит ради этой серединки тратить такие большие деньги?? -- тут уже читай по новой Червя..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№6 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 13:38) #
  • 0
  •  (0)
online

Ну просто Америку открыл. Давно ясно, что уровень футбола в стране напрямую зависит от платежеспособности потребителя, в Англии, Италии, Германии например, у нас же, а так же в Катаре, Китае, уровень лиги напрямую зависит от щедрости спонсоров и владельцев. При таком подходе не имеет смысла даже думать о какой то окупаемости, а в условиях новых правил ФФП, даже бездонный карман спонсоров не гарантирует возможность тягаться с грандами европейского футбола. Ситуация абсолютно патовая и выход их нее только один: уровень футбола внутри страны, стоимость игроков, их зарплаты, цены на билеты, должны быть адекватно подогнанны к финансовым возможностям зрителей и болельщиков. О чем собственно и говорит оратор.


--------------------
Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
№5 Написал: о_О (Сегодня, 13:31) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: бородач
Цитата: о_О
Но тогда о месте в топ-6 уефа можно забыть


А чего о нем помнить? Наши команды в еврокубках играют очень куево,исключение составляет начальная стадия -- а потом,когда начинается серьезный профифутбол,наши как обычно вылетают и мы начинаем смотреть совсем другой футбол и болеть по симпатии , за другие чуждые нам команды---------------- Так,что Червь прав -- по Сеньке и шапка...

почему это куево? За последние 13 лет наш кэф по итогам сезона был стабильно в районе 10, за исключением пары лет. Причем это удавалось благодаря тому, что в основном все наши клубы выступали ровно и набирали очки. Разумеется мы не можем на равных биться с грандами топ-5, но с их середняками и командами других чемпионатов-вполне.


--------------------
ЦВБП ЦСКА всегда бьет пенальти)))
Регистрация: 13.09.2017
№4 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 13:19) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: о_О
Но тогда о месте в топ-6 уефа можно забыть


А чего о нем помнить? Наши команды в еврокубках играют очень куево,исключение составляет начальная стадия -- а потом,когда начинается серьезный профифутбол,наши как обычно вылетают и мы начинаем смотреть совсем другой футбол и болеть по симпатии , за другие чуждые нам команды---------------- Так,что Червь прав -- по Сеньке и шапка...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№3 Написал: о_О (Сегодня, 13:13) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Ну в общем-то прав Червь. Но тогда о месте в топ-6 уефа можно забыть. Чемпионат России занимает по силе 6 место в мире, но наша сборная и близко к такому не стоит, да и по уровню жизни тоже


--------------------
ЦВБП ЦСКА всегда бьет пенальти)))
Регистрация: 13.09.2017
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 13:08) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Всех наших владельцев-руководителей ФК можно вешать за яйца - деньги на футбол идут ворованные...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 13:04) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Т.е. никогда


--------------------
Спартак - секта солнцепоклонников (Copa del Sol - "Кубок Солнца")
Регистрация: 12.08.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.