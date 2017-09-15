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Александр Бубнов: болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге будет, вероятно, больше, чем тосненских

Известный эксперт Александр Бубнов сделал свой прогноз на предстоящий матч 10-го тура РФПЛ "Тосно" – "Спартак".

"Прогноз: 1:2. Московских болельщиков на игре в Санкт-Петербурге будет, вероятно больше, чем тосненских. "Тосно" выглядит неплохо в плане организации игры, но "Спартак" в данном случае все равно является фаворитом", - передает слова Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Спартак Тосно
Сегодня, 11:36
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(1)
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:40) #
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online

Учитывая, что Зенит играет в понедельник, могут на Тосно и прийти.
Регистрация: 12.11.2007
№3 Написал: Виктор Беликов севастополь (Сегодня, 12:06) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
На игру с Мариборм все конторы считали Спартак фаворитом.Я тоже пятерик проссрал,эксперт епт.........а уж болелы будут+принципиально,так что покури Александр
Регистрация: 1.06.2017
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 11:51) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Зенитовцы придут поболеть может не за Тосно , но против Спартака точно ! Тосно ! дай закрепиться чампиёну на 9 месте !


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:46) #
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  •  (4)
online

Ой не прав, Александр Викторович!
Нас будет много.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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