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Алексей Ребко: Федун еще празднует чемпионство, мне кажется, они еще 16 лет будут праздновать

Полузащитник "Арарата", экс-спартаковец Алексей Ребко высказал о владельце "Спартака" Леониде Федуне.

- Федун как-то назвал тебя хорошим парнем, чтобы бороться за 14-15 места.

- Это его мнение. Федун потратил не знаю сколько миллиардов, над ним смеялась вся страна. Сейчас он выиграл чемпионство, первое за 16 лет, и еще празднует. Мне кажется, они еще лет 16 будут праздновать. Мнение этого человека о футболе мне неинтересно, оно ничего не стоит.

- Валерий Оганесян говорил, что Федун в футболе не разбирается. Согласны?

- Согласен.

- Из-за этого проблемы у "Спартака".

- Вы так не считаете? 16 лет без побед у самого титулованного клуба, море смененных тренеров, куча потраченных денег.

"Спартак" сейчас стал одним из топовых клубов. Одним из. А раньше был на три головы выше всех", – сказал Ребко в программе "ЛетМиСпик" на YouTube.
Теги: Ребко Федун Спартак
Сегодня, 12:29
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№8 Написал: Батька (Сегодня, 12:45) #
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online

Да Леша ты прав Федун в футболе разбирается плохо но хоть за 16 лет, но он взял Чемпионство и СуперКубок, но и Федун прав на счет тебя твой уровень первый - второй дивизион, так как тебе к твоим 31 года не хватило времени добиться того же что и Федун !!!

И 1000 игроков, тренеров, владельцев клубов не когда не познают успеха Чемпионства а Федун этого добился !!! И думаю что за следующие 6 лет повторит еще не раз !!
Регистрация: 9.09.2016
№7 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:44) #
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online

Обиженный...
Регистрация: 26.01.2007
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Так их, так их.

В гавно их рылом, в гавно!



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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 12:38) #
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online
Болеет за:
«Шинник»
"Спартак" сейчас стал одним из топовых клубов

Да таким топовым, что для них Марибор считается топом
Сейчас он выиграл чемпионство, первое за 16 лет, и еще празднует

самогон глушака видать долго отпускает
Регистрация: 7.09.2015
№4 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 12:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
И все это говорит человек, который на пике карьеры в 31 год играет в Арарате?
Этого говорит тот человек, который за последние 7 лет забил 5 голов?
Разве Федун был не прав, что твое место на 14-15?
После 29 лет перестал играть в РФПЛ.

Ты хоть рубль потратил на клуб "Спартак"? Или только бабло тянул за свою х.евую игру?
А Федун, по крайней мере, деньги вкладывает.
Пш.л нах.й обидчивая баба.
Что заслужил, то про тебя и сказали.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№3 Написал: soloz Россия (Сегодня, 12:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile Молодчага в точку!!!
Регистрация: 14.12.2016
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:38) #
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online

Так их, так их.
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 12:37) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Ахаха ,круто сказано))))
Регистрация: 28.12.2012
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