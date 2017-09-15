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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алексей Ребко: Федун еще празднует чемпионство, мне кажется, они еще 16 лет будут праздновать (8)
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Алексей Ребко: Федун еще празднует чемпионство, мне кажется, они еще 16 лет будут праздновать
Полузащитник "Арарата", экс-спартаковец Алексей Ребко высказал о владельце "Спартака" Леониде Федуне.
- Федун как-то назвал тебя хорошим парнем, чтобы бороться за 14-15 места.
- Это его мнение. Федун потратил не знаю сколько миллиардов, над ним смеялась вся страна. Сейчас он выиграл чемпионство, первое за 16 лет, и еще празднует. Мне кажется, они еще лет 16 будут праздновать. Мнение этого человека о футболе мне неинтересно, оно ничего не стоит.
- Валерий Оганесян говорил, что Федун в футболе не разбирается. Согласны?
- Согласен.
- Из-за этого проблемы у "Спартака".
- Вы так не считаете? 16 лет без побед у самого титулованного клуба, море смененных тренеров, куча потраченных денег.
"Спартак" сейчас стал одним из топовых клубов. Одним из. А раньше был на три головы выше всех", – сказал Ребко в программе "ЛетМиСпик" на YouTube.
- Федун как-то назвал тебя хорошим парнем, чтобы бороться за 14-15 места.
- Это его мнение. Федун потратил не знаю сколько миллиардов, над ним смеялась вся страна. Сейчас он выиграл чемпионство, первое за 16 лет, и еще празднует. Мне кажется, они еще лет 16 будут праздновать. Мнение этого человека о футболе мне неинтересно, оно ничего не стоит.
- Валерий Оганесян говорил, что Федун в футболе не разбирается. Согласны?
- Согласен.
- Из-за этого проблемы у "Спартака".
- Вы так не считаете? 16 лет без побед у самого титулованного клуба, море смененных тренеров, куча потраченных денег.
"Спартак" сейчас стал одним из топовых клубов. Одним из. А раньше был на три головы выше всех", – сказал Ребко в программе "ЛетМиСпик" на YouTube.
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