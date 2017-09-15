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29-летний Кайседо завершил международную карьеру

Бывший форвард "Локомотива" Фелипе Кайседо объявил о завершении международной карьеры.

Об этом нападающий "Лацио" сообщил в своем твиттере. Ранее в отставку с поста главного тренера сборной Эквадора был отправлен Густаво Кинтерос.

"Я категорически не согласен с решением уволить главного тренера Густаво Кинтероса. Ясно, что результаты нельзя назвать хорошими, но это не совсем его вина. Мы команда, и это касается игроков и всех, кто окружает сборную. Можно было хотя бы позволить завершить отборочную кампанию", - отметил Кайседо.
Теги: Кайседо Сборная Эквадора
Сегодня, 16:12
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