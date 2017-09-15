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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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29-летний Кайседо завершил международную карьеру
Бывший форвард "Локомотива" Фелипе Кайседо объявил о завершении международной карьеры.
Об этом нападающий "Лацио" сообщил в своем твиттере. Ранее в отставку с поста главного тренера сборной Эквадора был отправлен Густаво Кинтерос.
"Я категорически не согласен с решением уволить главного тренера Густаво Кинтероса. Ясно, что результаты нельзя назвать хорошими, но это не совсем его вина. Мы команда, и это касается игроков и всех, кто окружает сборную. Можно было хотя бы позволить завершить отборочную кампанию", - отметил Кайседо.
Об этом нападающий "Лацио" сообщил в своем твиттере. Ранее в отставку с поста главного тренера сборной Эквадора был отправлен Густаво Кинтерос.
"Я категорически не согласен с решением уволить главного тренера Густаво Кинтероса. Ясно, что результаты нельзя назвать хорошими, но это не совсем его вина. Мы команда, и это касается игроков и всех, кто окружает сборную. Можно было хотя бы позволить завершить отборочную кампанию", - отметил Кайседо.
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