29-летний Кайседо завершил международную карьеру

Бывший форвард "Локомотива" Фелипе Кайседо объявил о завершении международной карьеры.Об этом нападающий "Лацио" сообщил в своем твиттере. Ранее в отставку с поста главного тренера сборной Эквадора был отправлен Густаво Кинтерос."Я категорически не согласен с решением уволить главного тренера Густаво Кинтероса. Ясно, что результаты нельзя назвать хорошими, но это не совсем его вина. Мы команда, и это касается игроков и всех, кто окружает сборную. Можно было хотя бы позволить завершить отборочную кампанию", - отметил Кайседо.