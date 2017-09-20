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Максим Деменко: в «Спартаке» недопонимание, а ещё клуб проиграл всем в селекции

Максим Деменко: в «Спартаке» недопонимание, а ещё клуб проиграл всем в селекцииБывший футболист «Краснодара» и «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью Rusfootball.info после игры 1/16 финала Кубка России, в которой красно-белые победили «Кубань» (2:0), поделился мнением о проблемах чемпионов страны и Кубка России.

– Мне очень понравился антураж. «Спартак» – для любой команды раздражитель. Конечно, «Кубани» было тяжело, но в 1-м тайме что «Кубань», что «Спартак» играли... Если бы не гол, может, «Кубань» бы и продержалась, но класс «Спартака» выше. Больше всего расстроило, что у краснодарских ребят недоставало жажды борьбы. Пока «Кубань» неготова сражаться со «Спартаком».

– Вы сказали, что в 1-м тайме играли 2 одинаковые команды – это в укор «Спартаку».

– Конечно. Мне сказали, что у «Кубани» плохи дела, но в 1-м тайме команда мне очень понравилась. На мой взгляд, физическое состояние во 2-м тайме ухудшилось. Ну и жажда борьбы должна оставаться в любом случае, даже если не получается.

– В чём проблема «Спартака»?

– Разговоры не просто так выходят. В коллективе есть недопонимание. Это отражается однозначно. Каррера сказал «Спросите у игроков», Федун дал понять, что тренер остаётся. Футболисты должны оставаться и показывать свой уровень. И мне кажется, что Каррера не отладил командные действия в обороне.

– Может, команда недонастроилась на этот сезон?

– Думаю, они настроились и наоборот хотели доказать. Титул защитить крайне тяжело. Здесь, скорее всего, психология. У «Спартака» не заладилось начало чемпионата, проигрывали конкурентам – ЦСКА и «Зениту». Это их подломило. Помним замены Реброва, Промеса в Лиге чемпионов – где-то в коллективе началось недопонимание.

Плюс «Спартак» проиграл всем в селекции. Посмотрите, как «Зенит» укрепился. Команда должна играть в Лиге чемпионов, но приобретение Роши сделано в последний момент. Ничего не хочу про него сказать, но пока этот ещё не те футболисты, который должен играть в основе. Многие болельщики сегодня говорили: «Зачем брать таких игроков, если в «Спартаке-2» есть интересные футболисты?»

– Каррере нужно дать поработать?

– Да. Мы привыкли, что сегодня вас носят на руках, а завтра... Вспомним, как пришёл в «Локомотив» Сёмин: команда валилась, но выждали время, и теперь она идёт среди лидеров. Потенциал Карреры виден. Видна игра.

– Нельзя говорить, что сезон потерян?

– Однозначно нет. «Спартак» ещё будет биться, хотя игрой с «Тосно» он и осложнил задачу. Но вся борьба впереди.

– Многие команды Премьер-лиги уже вылетели из Кубка России, это такой низкий статус турнира?

– Кубок России всегда останется Кубком России. Всегда команда, играя в финале, бьётся за него. Мне кажется, где-то переоценка самих тренеров здесь играет роль: «Да нет, пусть лидеры, отдохнут, а поедет второй состав». Да это не второй состав, это те же игроки основы, которые не попадают по каким-то причинам. И это уже вопрос не к Кубку, а к выходящим футболистам, игрокам Премьер-лиги. Значит, сегодня игроки первой лиги более мотивированы и доказывают, что они не хуже. Так что это скорее укор футболистами, которые сами проигрывают матч.

Посмотрел «Краснодар» – играли футболисты Премьер-лиги того года. Что бы там ни говорили, это тема «Краснодара» и самого тренера. Я сам футболист, знаю, раньше все выходили и бились максимально. Что поменялось сейчас – не знаю. Но я считаю, что для любого футболиста по-прежнему большая честь выиграть Кубок России.

Если «Краснодар» думает поставить на чемпионат, никто об этом не скажет. Просто сегодня футболисты первой лиги более мотивированы, они победили.
Теги: Спартак Деменко Кубань
Сегодня, 22:38
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