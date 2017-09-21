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Евгений Башкиров: Я счастлив, но май голь это не май тэлент, это тэлент всей команды

После победы над "Локомотивом" в матче 1/16 финала Кубка России на вопросы корреспондента Rusfootball.info ответил автор одного из голов Евгений Башкиров. Иван Долинин из Самары передает любопытное интервью полузащитника "Крыльев" с отсылкой к Йоанну Молло.

- Вы забили важный гол...

- Да не, важный гол забил Кленкин.

- Тем не менее, ваш гол, мне кажется, был очень важным. Он позволил "Крыльям" почувствовать себя увереннее. Какие эмоции вы испытали в тот момент и что чувствуете сейчас?

- Я щастлив (Евгений пародирует Йоанна Молло, который всегда так говорил в беседе с журналистами, когда был в Самаре - прим. редакции). Я действительно счастлив, но это не май тэлент и не май голь. Май пипль, но не май тэлент - это тэлент всей команды. Я считаю, что сегодня самое главное, что, пропустив очень обидный гол на 92-й минуте, мы проявили свой характер. Все отдавались за себя, за партнера и не жалели никаких сил. Мы заслужили эту победу.

- Сегодня несколько раз менялась схема игры "Крыльев". В частности, вы уходили на позицию левого защитника. Насколько гармонично удалось вам вписаться в новую схему по ходу встречи?

- Я не играл до этого левого защитника в схеме с пятью защитниками, поэтому какое-то время ушло на адаптацию. Но мне помогла взаимозаменяемость каждого игрока, которая есть у нас. Все друг другу помогали. Слава Зинков сыграл сначала слева, потом я. Это только демонстрирует, что каждый из нас готов сыграть на любой позиции и готов проявить свой характер.

- У вас лед на ноге - получили травму?

- Нет, просто попало немножко по ноге, ушиб. Травмы нет, все хорошо.

- Можно сказать, что сегодняшняя игра была самой важной на данный момент? Или встреча с "Енисеем" важнее?

- Каждая игра важная. Мы хотим занять первое место в ФНЛ, мы хотим выиграть кубок.

Источник: Rusfootball.info
Теги: Крылья Советов Локомотив Башкиров
Сегодня, 22:49
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