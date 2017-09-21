Евгений Башкиров: Я счастлив, но май голь это не май тэлент, это тэлент всей команды

После победы над "Локомотивом" в матче 1/16 финала Кубка России на вопросы корреспондентаответил автор одного из голов Евгений Башкиров. Иван Долинин из Самары передает любопытное интервью полузащитника "Крыльев" с отсылкой к Йоанну Молло.- Да не, важный гол забил Кленкин.- Я щастлив. Я действительно счастлив, но это не май тэлент и не май голь. Май пипль, но не май тэлент - это тэлент всей команды. Я считаю, что сегодня самое главное, что, пропустив очень обидный гол на 92-й минуте, мы проявили свой характер. Все отдавались за себя, за партнера и не жалели никаких сил. Мы заслужили эту победу.- Я не играл до этого левого защитника в схеме с пятью защитниками, поэтому какое-то время ушло на адаптацию. Но мне помогла взаимозаменяемость каждого игрока, которая есть у нас. Все друг другу помогали. Слава Зинков сыграл сначала слева, потом я. Это только демонстрирует, что каждый из нас готов сыграть на любой позиции и готов проявить свой характер.- Нет, просто попало немножко по ноге, ушиб. Травмы нет, все хорошо.- Каждая игра важная. Мы хотим занять первое место в ФНЛ, мы хотим выиграть кубок.Источник: