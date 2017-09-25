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Антон Митрюшкин признан лучшим игроком матча "Сьон" - "Янг Бойз"

Российский вратарь Антон Митрюшкин признан лучшим игроком матча "Сьон" - "Янг Бойз", передает пресс-служба клуба.

Напомним, ранее болельщики признали российского голкипера лучшим игроком клуба в августе.

Теги: Митрюшкин Сьон
Сегодня, 11:59
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