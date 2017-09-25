"Милан" подписал новый контракт с полузащитником Сусо

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграет ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионв?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:28
Английский журналист: проблемы с микрофоном и ужасный перевод - это вся пресс-конференция Клоппа (1)
Английский журналист: проблемы с микрофоном и ужасный перевод - это вся пресс-конференция Клоппа (1)
Вчера 23:15
Александр Григорян: начал сексуально привлекать болельщиков своих соперников. Записывайте мой телефон (1)
Александр Григорян: начал сексуально привлекать болельщиков своих соперников. Записывайте мой телефон (1)
Вчера 22:32
Власти Петербурга выделят 2,5 млрд рублей в 2018 году на подготовку города к ЧМ-2018 (6)
Власти Петербурга выделят 2,5 млрд рублей в 2018 году на подготовку города к ЧМ-2018 (6)
Вчера 21:30
Дубль Павлюченко принёс "Арарату" победу над "Торпедо" (2)
Дубль Павлюченко принёс "Арарату" победу над "Торпедо" (2)
Вчера 21:24
"Ахмат" победил "Рубин" благодаря автоголу Оздоева (7)
"Ахмат" победил "Рубин" благодаря автоголу Оздоева (7)
Вчера 21:11
Владислав Радимов: "Зенит" провёл первый тайм как настоящая сильная европейская команда (1)
Владислав Радимов: "Зенит" провёл первый тайм как настоящая сильная европейская команда (1)
Вчера 20:12
Александр Ширко: возможно, в матче с "Ливерпулем" у "Спартака" и получится что-то хорошее (6)
Александр Ширко: возможно, в матче с "Ливерпулем" у "Спартака" и получится что-то хорошее (6)
Вчера 19:44
Юрген Клопп: мы не будем выходить впятером на одного защитника. Только вчетвером (видео) (5)
Юрген Клопп: мы не будем выходить впятером на одного защитника. Только вчетвером (видео) (5)
Вчера 19:27
Алексей Поддубский: счет не по игре (1)
Алексей Поддубский: счет не по игре (1)
Вчера 19:14
Первые домашние голы и первый разгром (1)
Первые домашние голы и первый разгром (1)
Вчера 19:13
"Ливерпуль" прилетел в Москву
"Ливерпуль" прилетел в Москву
Вчера 19:07
Станислав Черчесов: возможно, по Раушу придется договариваться с федерациями Кореи и Ирана (5)
Станислав Черчесов: возможно, по Раушу придется договариваться с федерациями Кореи и Ирана (5)
Вчера 18:55
"Амкар" в Перми разгромил "СКА-Хабаровск" (2)
"Амкар" в Перми разгромил "СКА-Хабаровск" (2)
Вчера 18:43
Ливерпульский блогер: "Спартак" - это мусор (45)
Ливерпульский блогер: "Спартак" - это мусор (45)
Вчера 18:19
Маруан Феллайни не сыграет с ЦСКА
Маруан Феллайни не сыграет с ЦСКА
Вчера 17:16
Алексей Смертин принял участие в Московском марафоне (2)
Алексей Смертин принял участие в Московском марафоне (2)
Вчера 16:07
Руслан Нигматуллин: Лунев – сильнейший вратарь России (14)
Руслан Нигматуллин: Лунев – сильнейший вратарь России (14)
Вчера 15:49
"Вильярреал" назвал имя нового главного тренера
"Вильярреал" назвал имя нового главного тренера
Вчера 15:42
Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (видео) (6)
Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (видео) (6)
Вчера 15:28
Рауш, Заболотный и Габулов - в составе сборной России (7)
Рауш, Заболотный и Габулов - в составе сборной России (7)
"Милан" подписал новый контракт с полузащитником Сусо
"Милан" подписал новый контракт с полузащитником Сусо, сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2022 года.
В этом сезоне испанец провел 6 матчей в чемпионате Италии, забил два мяча и отдал две голевые передачи.
Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2022 года.
В этом сезоне испанец провел 6 матчей в чемпионате Италии, забил два мяча и отдал две голевые передачи.
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.