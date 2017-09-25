"Милан" подписал новый контракт с полузащитником Сусо, сообщает пресс-служба клуба.Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2022 года.В этом сезоне испанец провел 6 матчей в чемпионате Италии, забил два мяча и отдал две голевые передачи.