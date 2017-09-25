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"Милан" подписал новый контракт с полузащитником Сусо

"Милан" подписал новый контракт с полузащитником Сусо, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2022 года.

В этом сезоне испанец провел 6 матчей в чемпионате Италии, забил два мяча и отдал две голевые передачи.
Теги: Милан
Вчера, 23:07
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