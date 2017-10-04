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Скаут "Эвертона": никакого расизма на матче "Спартака" я не видел

Скаут "Эвертона" Павел Кучеров был на матче молодежных команд "Спартака" и "Ливерпуля" в рамках Юношеской лиги УЕФА.

– Я сидел на трибуне, где располагается ложа прессы. Ничего там не слышал, кроме болельщицких выкриков за "Спартак". Люди больше радовались Стивену Джеррарду. Правда, на 80-й минуте я ушел. Может, это в конце игры было? Но во всяком случае, могу сказать, что я своими ушами не слышал и глазами не видел. Все было по-спортивному, - передает слова Кучерова "СЭ".

Напомним, сегодня УЕФА сообщил об открытии дисциплинарного дела в отношении "Спартака" из-за расистских высказываний болельщиков.
Теги: Спартак
Сегодня, 15:59
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