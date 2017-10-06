Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:59
Станислав Черчесов: Лунев и другие вратари - охотники. Им нужно доставать Акинфеева (видео) (5)
Станислав Черчесов: Лунев и другие вратари - охотники. Им нужно доставать Акинфеева (видео) (5)
14:06
Илья Геркус: донесли до совета директоров нашу озабоченность по поводу финансового фэйр-плей (2)
Илья Геркус: донесли до совета директоров нашу озабоченность по поводу финансового фэйр-плей (2)
12:35
Борис Игнатьев: Нашим соперникам по товарищеских встречам не хватает тактической образованности (3)
Борис Игнатьев: Нашим соперникам по товарищеских встречам не хватает тактической образованности (3)
10:50
Александр Тукманов: от ЗИЛа практически ничего не осталось, надо смотреть, какие планы у нового собственника
Александр Тукманов: от ЗИЛа практически ничего не осталось, надо смотреть, какие планы у нового собственника
06:45
Аргентина не смогла забить Перу (9)
Аргентина не смогла забить Перу (9)
Молодежная сборная России обыграла сверстников из Австрии и вышла на первое место в группе
В матче отборочного турнира чемпионата Европы сборная России одержала победу над Австрией – 1:0.
Молодежный чемпионат Европы-2019
Группа 7
Россия U21 - Австрия U21 1:0
Голы: Жемалетдинов, 27
Россия U21: Митрюшкин, Чернов, Рассказов, Шакуро, Довбня, Гулиев, Зуев (Бакаев, 63), Жигулёв, Ланин, Мелкадзе, Жемалетдинов
Австрия U21: Шлагер, Баумгартнер, Марешич, Хонсак, Ullmann, Глухакович, Лаймер (Квасина, 46), Хорват, Ловрич (Прокоп, 57), Шлагер, Якупович (Фридль, 71)
Предупреждения: Шлагер, 8, Чернов, 24, Ловрич, 51, Бакаев, 82
Молодежный чемпионат Европы-2019
Группа 7
Россия U21 - Австрия U21 1:0
Голы: Жемалетдинов, 27
Россия U21: Митрюшкин, Чернов, Рассказов, Шакуро, Довбня, Гулиев, Зуев (Бакаев, 63), Жигулёв, Ланин, Мелкадзе, Жемалетдинов
Австрия U21: Шлагер, Баумгартнер, Марешич, Хонсак, Ullmann, Глухакович, Лаймер (Квасина, 46), Хорват, Ловрич (Прокоп, 57), Шлагер, Якупович (Фридль, 71)
Предупреждения: Шлагер, 8, Чернов, 24, Ловрич, 51, Бакаев, 82
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.