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Молодежная сборная России обыграла сверстников из Австрии и вышла на первое место в группе

В матче отборочного турнира чемпионата Европы сборная России одержала победу над Австрией – 1:0.

Молодежный чемпионат Европы-2019

Группа 7

Россия U21 - Австрия U21 1:0

Голы: Жемалетдинов, 27

Россия U21: Митрюшкин, Чернов, Рассказов, Шакуро, Довбня, Гулиев, Зуев (Бакаев, 63), Жигулёв, Ланин, Мелкадзе, Жемалетдинов

Австрия U21: Шлагер, Баумгартнер, Марешич, Хонсак, Ullmann, Глухакович, Лаймер (Квасина, 46), Хорват, Ловрич (Прокоп, 57), Шлагер, Якупович (Фридль, 71)

Предупреждения: Шлагер, 8, Чернов, 24, Ловрич, 51, Бакаев, 82
Теги: Молодежная сборная России
Сегодня, 16:58
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