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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Н'Голо Канте: не жалею, что отказался от предложения "ПСЖ"
Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте рассказал, почему принял решение перейти в лондонский клуб из "Лестера". На футболиста также претендовал "ПСЖ".
"Не жалею, что отказался от предложения "ПСЖ". В "Лестере" у меня были разные варианты, но приоритетом для меня оставалась английская Премьер-лига. А когда на меня вышли представители "Челси", пообщался с Антонио Конте, между нами сразу же выстроились хорошие отношения", - цитирует Канте Le Parisien.
"Не жалею, что отказался от предложения "ПСЖ". В "Лестере" у меня были разные варианты, но приоритетом для меня оставалась английская Премьер-лига. А когда на меня вышли представители "Челси", пообщался с Антонио Конте, между нами сразу же выстроились хорошие отношения", - цитирует Канте Le Parisien.
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