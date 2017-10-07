Н'Голо Канте: не жалею, что отказался от предложения "ПСЖ"

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте рассказал, почему принял решение перейти в лондонский клуб из "Лестера". На футболиста также претендовал "ПСЖ"."Не жалею, что отказался от предложения "ПСЖ". В "Лестере" у меня были разные варианты, но приоритетом для меня оставалась английская Премьер-лига. А когда на меня вышли представители "Челси", пообщался с Антонио Конте, между нами сразу же выстроились хорошие отношения", - цитирует Канте Le Parisien.